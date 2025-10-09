快訊

光復車站災後疏運40萬「鏟子超人」 台鐵調度40人輪班確保進出站順暢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部長陳世凱（右二）感謝所有台鐵人員日夜支援，讓災後救援得以持續推進，並自掏腰包包紅包給台鐵人員。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱（右二）感謝所有台鐵人員日夜支援，讓災後救援得以持續推進，並自掏腰包包紅包給台鐵人員。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，交通部長陳世凱今天前往光復視察馬太鞍溪橋與台鐵光復車站，感謝台鐵在災後承擔起疏運重任。光復車站在救災期間，疏運約40萬人次，一天進出最多5.1萬人，是目前的最高運量，台鐵也加派支援，共有40人輪班。

陳世凱表示，當時洪災發生，光復車站也遭泥水淹沒，台鐵在24小時內完成搶修、恢復通車，讓救災團隊與志工能順利進出災區，這兩周以來，台鐵共疏運約40萬人次，載運「鏟子超人」與救災物資前往光復，展現驚人的執行效率。

「大家都說超人不需要披風，但需要台鐵」陳世凱感謝所有台鐵人員日夜支援，讓災後救援得以持續推進，並自掏腰包包紅包給台鐵人員。

台鐵公司董事長鄭光遠指出，平時光復車站每日僅疏運800至1000人，但這段救災期間最高一天達5萬1000人，等於是平常60倍。為因應龐大人流，台鐵每日從北部調派約20名人員支援，花東區域也再派20多人加入，合計超過40人輪班服務，確保人員進出順暢。

針對外界關注鐵道道碴鬆軟問題，陳世凱說，當時為了讓救災車隊儘快通行，採取臨時應變措施，因此現場的道碴混有泥沙、摩擦力不足，屬於後續需改善的重點。交通部已要求台鐵利用夜間時段分段處理，重新鋪設道碴、增強穩定性，確保行車安全。

至於災後觀光復甦，陳世凱表示，自403強震後交通部逐步推動花蓮觀光重建，一方面盡快將交通處理好，一方面地方有任何需求，觀光署都會盡力幫忙。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，有許多鏟子超人搭火車到光復車站救災。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，有許多鏟子超人搭火車到光復車站救災。本報資料照片

