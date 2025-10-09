疏運逾40萬人次 陳世凱：超人不需披風但需台鐵

快訊

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，交通部長陳世凱今天至光復視察表示，感謝台鐵這段時間肩負起疏運重責，「大家都說超人不需要披風，但是需要台鐵」。

陳世凱今天至光復視察花蓮馬太鞍溪橋、台鐵光復車站等，他表示，感謝這段時間台鐵擔負的疏運重責，事實上台鐵光復站在洪災時也被淹沒，但在24小時內就恢復通車，這2週台鐵共疏運40萬人次的鏟子超人到光復救災，工作人員相當辛苦。

針對外界關心鐵道上的道碴問題，陳世凱說，第一時間為了讓救災團隊快速進到光復，先採取應變方式，現在大家看到的道碴有很多比較軟的泥沙，會有摩擦力不足的狀況；道碴的部分是後續必須處理的問題，會利用夜間時間重新處理增加安全性。

台鐵公司董事長鄭光遠接受媒體聯訪表示，過去光復車站每天大概只有疏運800至1000人，但是救災這段時間一天最多就是5萬1000人，因此需要大量的工作人員，從災後至今每天約從北部調20人、花東地區也有20多人，等於一天就有40多人在光復站服務。

此外，針對大地震、洪災等重大災難重創花蓮觀光，陳世凱說，從0403大地震後就有逐步在做觀光復甦，一方面會盡快將交通處理好，一方面地方有任何需求交通部觀光署都會盡力幫忙。

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

「國軍天菜」救災摘帽送女童！暖舉被質疑「偷帽」 本人親曝真相

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，國軍弟兄進駐協助清淤與災後復原。近日一段感人影片在社群上瘋傳：一名國軍官兵在街頭將迷彩叢林帽輕輕戴到小女孩頭上，摸了摸她的頭後帥氣轉身離開，畫面溫馨，讓不少網友直呼「被暖到了」。不過隨即也有人質疑，該帽是否為軍方公發物資，意外掀起討論。

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便...

影／光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍與超人

花蓮光復商工是這次堰塞湖洪災重災戶，經過10多天搶修，下周將恢復實體上課。校長陳德明今天率全體教職人員以深深一鞠躬，感謝...

光復車站災後疏運40萬「鏟子超人」 台鐵調度40人輪班確保進出站順暢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，交通部長陳世凱今天前往光復視察馬太鞍溪橋與台鐵光復車站，感謝台鐵在災後承擔起疏運重任。...

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為...

花蓮洪災促政院修法 特別條例納堰塞湖整治 上限增至850億

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會今天通過風災特別條例修正草案，經費再增加250億元，匡列上修至850億元，重建...

