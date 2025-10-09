疏運逾40萬人次 陳世凱：超人不需披風但需台鐵
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，交通部長陳世凱今天至光復視察表示，感謝台鐵這段時間肩負起疏運重責，「大家都說超人不需要披風，但是需要台鐵」。
陳世凱今天至光復視察花蓮馬太鞍溪橋、台鐵光復車站等，他表示，感謝這段時間台鐵擔負的疏運重責，事實上台鐵光復站在洪災時也被淹沒，但在24小時內就恢復通車，這2週台鐵共疏運40萬人次的鏟子超人到光復救災，工作人員相當辛苦。
針對外界關心鐵道上的道碴問題，陳世凱說，第一時間為了讓救災團隊快速進到光復，先採取應變方式，現在大家看到的道碴有很多比較軟的泥沙，會有摩擦力不足的狀況；道碴的部分是後續必須處理的問題，會利用夜間時間重新處理增加安全性。
台鐵公司董事長鄭光遠接受媒體聯訪表示，過去光復車站每天大概只有疏運800至1000人，但是救災這段時間一天最多就是5萬1000人，因此需要大量的工作人員，從災後至今每天約從北部調20人、花東地區也有20多人，等於一天就有40多人在光復站服務。
此外，針對大地震、洪災等重大災難重創花蓮觀光，陳世凱說，從0403大地震後就有逐步在做觀光復甦，一方面會盡快將交通處理好，一方面地方有任何需求交通部觀光署都會盡力幫忙。
