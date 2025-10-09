政院通過增列250億特別預算 針對花蓮災後重建

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，國軍弟兄進駐協助清淤與災後復原。近日一段感人影片在社群上瘋傳：一名國軍官兵在街頭將迷彩叢林帽輕輕戴到小女孩頭上，摸了摸她的頭後帥氣轉身離開，畫面溫馨，讓不少網友直呼「被暖到了」。不過隨即也有人質疑，該帽是否為軍方公發物資，意外掀起討論。

2025-10-09 10:59