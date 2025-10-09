政院通過增列250億特別預算 針對花蓮災後重建

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院公共工程委員會擬具「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第四條、第五條、第十條修正草案，9日院會通過，增列馬太鞍溪整治及災區復原工作，及增加特別預算250億元，將核轉立法院進行審議。

工程會表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖的形成是在丹娜絲颱風後，9月23日堰塞湖下游暴洪事件，則發生在七二八豪雨後，為加速復原重建進度，擴大對災民支持，行政院已於9月30日依特別條例公告丹娜絲颱風、七二八豪雨及楊柳颱風災區範圍，包括花蓮縣等12個縣市全區。

工程會說明，此次條例修正聚焦花蓮縣馬太鞍溪整治及災區復原專項，內容包含堰塞湖調查、受災民眾安置、雨污水下水道清淤修繕、農田泥沙清運；及災後砂土混雜廢棄物分類去化等；經費上限提高250億元，堰塞湖相關復原工作施行至2030年12月31日，餘相關工作一併調整施行至2028年12月31日。

工程會表示，後續將與各相關部會，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序，協助地方政府與民眾，重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪

