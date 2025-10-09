花蓮洪災促政院修法 特別條例納堰塞湖整治 上限增至850億
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院會今天通過風災特別條例修正草案，經費再增加250億元，匡列上修至850億元，重建項目增列馬太鞍溪整治、受災民眾安置等復原作業，相關工作施行至2030年底，將送請立法院審議。
行政院會今日通過工程會擬具「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」修正草案。
工程會指出，本次花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖的形成是在丹娜絲颱風後，而9月23日堰塞湖下游暴洪事件，則發生在七二八豪雨後，為加速復原重建進度，擴大對災民支持，行政院已於9月30日依特別條例公告丹娜絲颱風、七二八豪雨及楊柳颱風災區範圍，包括花蓮縣等12個縣市全區。
工程會指出，本次條例修正聚焦花蓮縣馬太鞍溪整治及災區復原專項，包含堰塞湖調查、監測、洪氾區設置及土砂防治；受災民眾安置；雨汙水下水道、家戶汙水與道路排水設施清淤、修繕及新建；農田泥沙清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建，及災後砂土混雜廢棄物分類去化等。
由於增加復原專項，整體經費上限提高250億元，特別預算將增加至850億元；堰塞湖相關復原工作施行至2030年12月31日，其餘相關工作則調整施行至2028年12月31日。
