救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬
救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，相關細節今天敲定，最高保額100萬元。
中央前進協調所總協調官季連成今天宣布，為了要讓進入到災區的志工們有安全的確保，擬定了一個保險方案，所有業者志工經過徵募到災區的，會有保險，對象是以徵調的志工業者為優先，也就是重機械業者為優先，待討論周延後，今天就會公布方案。
衛福部主祕劉玉娟補充說明，昨天與金管會、保險業者等開會，將為志工推出「意外事故險」，由政府支付保費、衛福部當要保人，保費每人每天1元，由政府支付保費，一次保3天，最高保額100萬元，納保對象包括各部會徵調的志工，如重機械、水電志工、醫療志工等，只要接受分流有登記的志工都會納保。
劉玉娟說，將會作一個QR Code，到時各部會徵調志工時掃一下就可登錄，比較便利，也會每天盤點納保的志工，目前規畫最高保額100萬元，一次保3天，會每天盤點人數，超過天數保險期間會再延長，相關細節正在討論，今天會定案。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言