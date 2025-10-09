快訊

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復災區每天都有不少鏟子志工熱血救災。記者王思慧／攝影
救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為志工投保意外事故險，以徵調的重機械業者為優先，也包括徵調的技術人員、醫療志工、接受分流的鏟子超人等，相關細節今天敲定，最高保額100萬元。

中央前進協調所總協調官季連成今天宣布，為了要讓進入到災區的志工們有安全的確保，擬定了一個保險方案，所有業者志工經過徵募到災區的，會有保險，對象是以徵調的志工業者為優先，也就是重機械業者為優先，待討論周延後，今天就會公布方案。

衛福部主祕劉玉娟補充說明，昨天與金管會、保險業者等開會，將為志工推出「意外事故險」，由政府支付保費、衛福部當要保人，保費每人每天1元，由政府支付保費，一次保3天，最高保額100萬元，納保對象包括各部會徵調的志工，如重機械、水電志工、醫療志工等，只要接受分流有登記的志工都會納保。

劉玉娟說，將會作一個QR Code，到時各部會徵調志工時掃一下就可登錄，比較便利，也會每天盤點納保的志工，目前規畫最高保額100萬元，一次保3天，會每天盤點人數，超過天數保險期間會再延長，相關細節正在討論，今天會定案。

中央前進協調所總協調官季連成（左三）今天宣布將為災區志工投保意外事故險。記者王燕華／攝影
挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，引起外界對志工保險的關注。圖／家屬提供
中央前進協調所今天宣布，將為徵調的災區志工納保，以徵募的重機械志工為優先。記者王燕華／攝影
