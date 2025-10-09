快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便道開放小型車與救災車輛通行。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便道開放小型車與救災車輛通行。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便道開放小型車與救災車輛通行，相較之前繞行193縣道或光豐公路，可節省30至40分鐘左右，只需要10分鐘就能通過抵達光復鄉。

陳世凱今天視察台9線馬太鞍溪橋災害修復進度，受訪指出，對光復鄉的鄉親來說，進出最方便且最快速，就是透過台9線的進出，當時台9線馬太鞍溪橋被沖毀後，確實造成交通上的不便，很多鏟子超人跟救災團隊，都是透過台鐵進出，但車輛的運輸也是相當重要。

陳世凱表示，在總統的指示下，要求在1個月內便道能通車，感謝工程單位日夜趕工，用2周多的時間完成通車，也就是明天10月10日下午3時，馬太鞍溪便道南北向同時通車，未來要進出光復鄉，除了台鐵外，也可以透過便道進出。目前開放通行的是5噸以下的小型車輛，而救災需要的車輛會特別開放通行。

針對省下多久車程時間，交通部公路局東區養護工程分局長林文雄說，如果繞行193線大概時間要40分鐘，如果是繞行台11線跟11甲，將近2小時，通車後只需要10分鐘左右。

陳世凱表示，省下的時間大概是30到40分鐘左右的時間，對於未來在花東的鄉親來講，南來北往的時間會省相當的多，自己在災情剛發生第一天來的時候，繞行車程大概要2個小時左右，現在便道通行後，大概10分鐘就能夠到達目的地。

陳世凱說，未來會視整體的工程狀況、整個道路穩定狀況開放大型車輛通行，現階段只有小型車跟這個救災車輛為主。南向跟北上分流，分開兩條路線走，南北向會同時通車，24小時都會派保全人員，在現場監控道路的狀況跟河流水位高低視情況管制通行。

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，便道於明天下午3時通車。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，便道於明天下午3時通車。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，870公尺便道於明天下午3時通車。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，870公尺便道於明天下午3時通車。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，870公尺便道於明天下午3時通車。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2個多禮拜搶修，870公尺便道於明天下午3時通車。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

相關新聞

「國軍天菜」救災摘帽送女童！暖舉被質疑「偷帽」 本人親曝真相

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，國軍弟兄進駐協助清淤與災後復原。近日一段感人影片在社群上瘋傳：一名國軍官兵在街頭將迷彩叢林帽輕輕戴到小女孩頭上，摸了摸她的頭後帥氣轉身離開，畫面溫馨，讓不少網友直呼「被暖到了」。不過隨即也有人質疑，該帽是否為軍方公發物資，意外掀起討論。

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便...

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為...

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今天表示，台9線涵管便道明天下午3時就能完工通車，明年春節前完成鋼便...

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

明天國慶日連假，台鐵公司官方Threads「tr_taiwan.railway」發文，「有沒有一種可能，看到這則貼文的你...

第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。