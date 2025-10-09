好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉
花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便道開放小型車與救災車輛通行，相較之前繞行193縣道或光豐公路，可節省30至40分鐘左右，只需要10分鐘就能通過抵達光復鄉。
陳世凱今天視察台9線馬太鞍溪橋災害修復進度，受訪指出，對光復鄉的鄉親來說，進出最方便且最快速，就是透過台9線的進出，當時台9線馬太鞍溪橋被沖毀後，確實造成交通上的不便，很多鏟子超人跟救災團隊，都是透過台鐵進出，但車輛的運輸也是相當重要。
陳世凱表示，在總統的指示下，要求在1個月內便道能通車，感謝工程單位日夜趕工，用2周多的時間完成通車，也就是明天10月10日下午3時，馬太鞍溪便道南北向同時通車，未來要進出光復鄉，除了台鐵外，也可以透過便道進出。目前開放通行的是5噸以下的小型車輛，而救災需要的車輛會特別開放通行。
針對省下多久車程時間，交通部公路局東區養護工程分局長林文雄說，如果繞行193線大概時間要40分鐘，如果是繞行台11線跟11甲，將近2小時，通車後只需要10分鐘左右。
陳世凱表示，省下的時間大概是30到40分鐘左右的時間，對於未來在花東的鄉親來講，南來北往的時間會省相當的多，自己在災情剛發生第一天來的時候，繞行車程大概要2個小時左右，現在便道通行後，大概10分鐘就能夠到達目的地。
陳世凱說，未來會視整體的工程狀況、整個道路穩定狀況開放大型車輛通行，現階段只有小型車跟這個救災車輛為主。南向跟北上分流，分開兩條路線走，南北向會同時通車，24小時都會派保全人員，在現場監控道路的狀況跟河流水位高低視情況管制通行。
