「國軍天菜」救災摘帽送女童！暖舉被質疑「偷帽」 本人親曝真相

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，國軍弟兄進駐協助清淤與災後復原。近日一段感人影片在社群上瘋傳：一名國軍官兵在街頭將迷彩叢林帽輕輕戴到小女孩頭上，摸了摸她的頭後帥氣轉身離開，畫面溫馨，讓不少網友直呼「被暖到了」。不過隨即也有人質疑，該帽是否為軍方公發物資，意外掀起討論。

對此，當事官兵親自出面說明：「我沒偷鄰兵叢林帽，也沒有撿遺漏在地上小帽」。他表示，被拍到的當天因連日救災疲憊，誤以為自己忘了帶公發帽，臨時拿了平時登山時使用的另一頂叢林帽，到達災區工作完休息時，才發現原本的公發帽其實放在腰包裡。

原PO表示，自投入救災開始，每天結束收操返回車站，必定會經過小女孩家，她天天都會在路邊為國軍加油、擊掌道謝，於是決定將自己那頂私人物品贈送給小女孩，感謝這段日子裡的鼓勵與溫情。他強調，送給小女孩那頂叢林帽是自己登山用的那頂，「不是公發的。」網路上也出現其他視角的影片，顯示當時原PO肩上仍掛著另一頂帽子，印證所言屬實。

事件曝光，讓許多網友替原PO抱不平，留言表示「連這種小事也要解釋，國軍真是辛苦了」、「我有仔細看您脖子上確實有一頂帽子」、「就算是公發的又怎樣」、「台灣真的有些人很有事！」、「你不止送出一頂帽子，還給小妹妹送出了溫暖」、「你給她那頂帽子，好像當年紅髮給魯夫帽子的那一幕，謝謝你給她一個很棒的回憶」、「這段影片可以當作未來招收國軍時的宣傳片，帥爆」。

