陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今天表示，台9線涵管便道明天下午3時就能完工通車，明年春節前完成鋼便橋、明年底至少完成永久橋梁單線。
陳世凱今天上午到花蓮馬太鞍溪橋斷橋南端，視導馬太鞍溪便橋及慰勉工作人員。
陳世凱說，非常感謝大家辛勞工作，他在9月23日馬太鞍溪橋被沖垮的那晚就來到花蓮，這座橋斷了會讓光復鄉親進出不便利，也影響救災；台鐵雖然也被沖斷，但在眾人努力下隔天早上就可以通車，讓民眾、救災人員等可以進到光復協助救災。
陳世凱表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都有指示要求便道要在1個月內完成，然而在大家日夜趕工的狀況下，明天下午3時光復鄉台9線便道就可以通車，等於大家用2週多的時間就提早完成便道，非常感謝。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言