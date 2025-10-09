陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今天表示，台9線涵管便道明天下午3時就能完工通車，明年春節前完成鋼便橋、明年底至少完成永久橋梁單線。

陳世凱今天上午到花蓮馬太鞍溪橋斷橋南端，視導馬太鞍溪便橋及慰勉工作人員。

陳世凱說，非常感謝大家辛勞工作，他在9月23日馬太鞍溪橋被沖垮的那晚就來到花蓮，這座橋斷了會讓光復鄉親進出不便利，也影響救災；台鐵雖然也被沖斷，但在眾人努力下隔天早上就可以通車，讓民眾、救災人員等可以進到光復協助救災。

陳世凱表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都有指示要求便道要在1個月內完成，然而在大家日夜趕工的狀況下，明天下午3時光復鄉台9線便道就可以通車，等於大家用2週多的時間就提早完成便道，非常感謝。

