快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

中央社／ 花蓮縣9日電
交通部長陳世凱。聯合報系資料照
交通部長陳世凱。聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今天表示，台9線涵管便道明天下午3時就能完工通車，明年春節前完成鋼便橋、明年底至少完成永久橋梁單線。

陳世凱今天上午到花蓮馬太鞍溪橋斷橋南端，視導馬太鞍溪便橋及慰勉工作人員。

陳世凱說，非常感謝大家辛勞工作，他在9月23日馬太鞍溪橋被沖垮的那晚就來到花蓮，這座橋斷了會讓光復鄉親進出不便利，也影響救災；台鐵雖然也被沖斷，但在眾人努力下隔天早上就可以通車，讓民眾、救災人員等可以進到光復協助救災。

陳世凱表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都有指示要求便道要在1個月內完成，然而在大家日夜趕工的狀況下，明天下午3時光復鄉台9線便道就可以通車，等於大家用2週多的時間就提早完成便道，非常感謝。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

台鐵暴力頻傳 陳世凱：支持修法加嚴罰則

相關新聞

「國軍天菜」救災摘帽送女童！暖舉被質疑「偷帽」 本人親曝真相

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，國軍弟兄進駐協助清淤與災後復原。近日一段感人影片在社群上瘋傳：一名國軍官兵在街頭將迷彩叢林帽輕輕戴到小女孩頭上，摸了摸她的頭後帥氣轉身離開，畫面溫馨，讓不少網友直呼「被暖到了」。不過隨即也有人質疑，該帽是否為軍方公發物資，意外掀起討論。

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便...

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為...

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今天表示，台9線涵管便道明天下午3時就能完工通車，明年春節前完成鋼便...

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

明天國慶日連假，台鐵公司官方Threads「tr_taiwan.railway」發文，「有沒有一種可能，看到這則貼文的你...

第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。