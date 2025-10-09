政院將修正既有特別條例 挹注250億助光復鄉重建

快訊

中央社／ 台北9日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會今天新增討論「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，預計匡列新台幣250億元挹注光復鄉重建，同時調整特別條例實施期間。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情慘重，行政院長卓榮泰昨天表示，將編列200億元重建特別預算，不夠可以再加，至於要訂特別條例或是在丹娜絲颱風特別條例增列預算，尊重大家和國會意見。

行政院會今天新增討論「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第4條、第5條、第10條修正草案，草案修正災區復原重建項目、匡列經費上限，以及特別條例與預算的施行期間。原條例匡列金額為600億元，此次修正將追加匡列250億元，整體達850億元規模。

政院人士指出，政院提出修正既有的丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，就是為加速協助光復鄉的復原重建，這是最有效率且速度最快的方法。

面對在野黨希望中央另提特別條例因應災後復原，政院人士說，相信朝野都希望盡快處理花蓮復原經費，加速實質進行災後復建的工作，版本可能不同，但都可以溝通。

立法院會日前三讀通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例與特別預算，預算規模600億元，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

「國軍天菜」救災摘帽送女童！暖舉被質疑「偷帽」 本人親曝真相

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，國軍弟兄進駐協助清淤與災後復原。近日一段感人影片在社群上瘋傳：一名國軍官兵在街頭將迷彩叢林帽輕輕戴到小女孩頭上，摸了摸她的頭後帥氣轉身離開，畫面溫馨，讓不少網友直呼「被暖到了」。不過隨即也有人質疑，該帽是否為軍方公發物資，意外掀起討論。

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，交通部長陳世凱今天宣布，便道於明天下午3時通車，870公尺便...

救災超人們有保險了！中央：最高保額100萬

救災超人有保險了！桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注志工保險問題。中央前進協調所表示，將為...

陳世凱：光復台9線便道提早至10日下午完工通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今天表示，台9線涵管便道明天下午3時就能完工通車，明年春節前完成鋼便...

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

明天國慶日連假，台鐵公司官方Threads「tr_taiwan.railway」發文，「有沒有一種可能，看到這則貼文的你...

第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛...

