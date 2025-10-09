桃園挖土機老闆花蓮救災離世 家屬不舉辦公祭
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷、引發敗血症死亡，引起全台關注。家屬今發聲明指出，將於22日舉行家奠禮後火化入塔，不舉辦公祭對外公開。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，林鴻森則化身「挖土機超人」，重災次日就載著小山貓與小型挖土機前往災區救災，期間左腳被刺傷腫脹，一直到第8天才送醫，6日晚上因敗血症死亡，總統賴清德、桃園市長張善政等人7日都前往靈堂捻香致意。
協助家屬治喪的桃園市龍福禮儀今天轉達家屬聲明表示，「家屬對於社會各界的關懷與慰問，表達誠摯的感謝，但期盼能有更多屬於自己的時間，靜心陪伴父親，今（9）日起林鴻森先生靈堂開放時間為上午10點至中午12點，並婉謝外界主動贊助、奠儀、花籃及各類奠品」。
聲明也說，感謝各方親友、各界長官與同仁的關心與協助，每一份慰問與祝福都感念在心，對於公部門發放之慰問金與喪葬補助，家屬會依法申請、正常受領，同時不接受任何公益團體募款，期盼各界能將這份愛心與善意，化為對社會的關懷與助力。
龍福禮儀指出，家屬依遺願將於10月22日舉行家奠禮後火化入塔，不對外公開。
