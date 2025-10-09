快訊

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
來自全國外地的「鏟子超人」自發性協助救災，台鐵持續加強疏運服務至15日。本報資料照片圖為花蓮光復鄉居民日前穿著族服，在車站月台拉布條向「鏟子超人」致謝。本報資料照片
明天國慶連假台鐵公司官方Threads「tr_taiwan.railway」發文，「有沒有一種可能，看到這則貼文的你，心裡早已準備好出發，只是還差一張票？」網友都看懂，「我鏟後憂鬱，我需要回診。但刷了好幾天都沒票」、「已經準備要站票了！謝謝台鐵超人」。

中秋連假首日光復站超過5萬人次進出站，創下歷史新高。因應「鏟子超人」救災疏運需求，台鐵公司持續加開列車，並增停光復站、全面開放站票，加強疏運服務至10月15日。

台鐵官方Threads發文並指，現在下單，讓目的地成為本周工作最大的動力。

網友留言，「出發啊超人們」、「鏟後憂鬱症是真的！昨天回來今天上班，人的心還在光復我還沒鏟完」、「鏟後憂鬱患者明天回診」、「搭乘全台最大的小蜜蜂到光復站，抵達光復站下車前會有列車長施加的激勵buff」、「已經到手！明天出發」、「明天清晨準備買站票出發」、「去了5天花了3000的車票已經鏟後憂鬱，國慶我也要衝啦，15歲的我體力好得很、「回復體力，準備再次出發，十萬青年十萬鏟」。

也有網友表示，「台鐵今天所付出所貢獻的，人民會永遠記在心裡，有這種企業是台灣社會的幸福」、「謝謝有您們，才能讓那麼多的鏟子超人把愛傳到光復」、「台鐵真的進步很多，都知道如何才能帶給人溫暖了，是不是很棒」。

對於網友抱怨，「你怎麼知道我一早就開app找票，但沒票啊」、「裝備都買好了，就是剩票買不到」、「你家到花蓮的票，比演唱會還難搶」。台鐵回應，「出發前都還有機會」。

來自全國外地的「鏟子超人」自發性協助救災，台鐵持續加強疏運服務至15日。本報資料照片
堰塞湖 馬太鞍溪 國慶 連假 鏟子超人 台鐵

