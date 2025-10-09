聽新聞
0:00 / 0:00

第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

聯合報／ 記者王思慧郭政芬／連線報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，救難人員連日急尋失聯者，昨天挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／讀者提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，救難人員連日急尋失聯者，昨天挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／讀者提供

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛廢棄轎車，挖掘三個半小時終於挖出黃婦遺體，員工淚喊「老闆娘回家了」。

黃姓婦人成了洪災第十九名死者，仍有五人失聯。這半個月來，黃婦家人不放棄希望，除了出動自家怪手，也向新竹「吊車大王」胡漢龑求助，調度怪手馳援，但整片砂石場被覆蓋在深達一到兩層樓的淤泥，透過地毯式挖掘才在佛祖街三三六巷、砂石場附近發現車輛。

黃姓老闆娘的好友、花蓮縣議會議長張峻表示，她是大善人，經常捐錢給弱勢團體，也大力出錢造橋鋪路；他和老闆娘丈夫是拜把兄弟，當時她有打電話求救，聽到尖叫聲，好像泥流沖到車庫，經過這麼多天，老闆娘終於可以回家。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞說，老闆娘困在駕駛座，當時疑似是被泥流沖擊而翻車，車門打不開，車頂被擠壓，嚴重變形，用破壞器材卸掉車門才救出遺體。胡漢龑盼老闆娘入土為安，一路好走。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

竹北「吊車大王」胡漢龑同時擁4嬌妻不觸法？ 親揭配偶欄現況

相關新聞

第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛...

新北市淡水區崁頂里組超人志工40人 中秋連假助花蓮災後清理

上週中秋節連續假期，是許多民眾出遊及家人團聚的日子，但在新北市淡水區，崁頂里長吳庭岳號召40人，組成超人志工隊，犧牲假日2天的時間，到花蓮幫助災後清理工作，里長吳庭岳表示，這次他們不是到光復鄉，而是深入花蓮鳳林鎮長橋里，協助災後清理，並且分成鏟土超人隊以及物資超人隊，兩組小隊，幫助在地居民重建家園。

卓榮泰再次視察光復災區 指示馬太鞍溪堤防「強化再強化」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩後重創光復鄉，行政院長卓榮泰今視察堤防與行政院一站式服務站，除了關心災民，也談及未來會研議農地再生...

花蓮洪災…台鐵道班搶修防「沉落效應」 盼這群超人獲尊重

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流日前淹沒鐵軌，台鐵工務聯合會今天說，若不及時更換受損道碴，就會出現「沉落效應」，而連續數個夜晚在泥...

鏟子超人快來看！到光復鄉遇撤離警報 先找這些地方避難

花蓮今早發生規模5.0地震，未達堰塞湖強制撤離標準，但縣府誤發細胞簡訊，中央總協調官季連成要求縣府檢討相關作業流程，縣府...

花蓮災後重建特別條例如何編預算？卓榮泰：200億元不夠再加

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走18條人命，國民黨團擬提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。