卓榮泰再次視察光復災區 指示馬太鞍溪堤防「強化再強化」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩後重創光復鄉，行政院長卓榮泰今視察堤防與行政院一站式服務站，除了關心災民，也談及未來會研議農地再生復育計畫幫助農民，更要求相關單位加強河堤安全、加快清淤與民眾補助作業。

卓榮泰表示，馬太鞍溪堤防是守護花蓮光復鄉居民與志工安全的第一道防線，工程必須「強化再強化」，政府會在最短時間內完成中長期防洪計畫。他指出，現場水利署都已強化堤岸結構，確保未來豪雨再臨時能承受洪水衝擊，一定要讓這個工程做到安全、萬無一失。

卓榮泰關心災區清淤及廢棄物去化問題，說明目前河床泥沙堆積嚴重，將嘗試由民間協助清運，讓需要泥土的業者取用，既能提高效率，也能加速河道恢復。

水利署簡報中指出，臨時堤防已加高、加固完成，預計明年4月完成堤防復建工程，同步進行疏濬，並加高5公尺防洪水。

卓榮泰也前往「一站式服務站」慰問災民，逐一關心民眾申辦情形。談到農業損失，卓榮泰表示，災區農地被泥水淹沒、農機具流失，短期內難恢復耕作，行政院將與農業部研議「農地再生復育計畫」，協助農民重建生計，並要求簡化補助申請流程，讓災民盡快獲得協助。

一名災民向卓榮泰表示媽媽健保卡遺失，卓回應「辛苦了，不打擾你辦事」。也有民眾反映車輛泡水報廢，感謝政府補貼，卓說「身體健康最重要，小心慢走」。

現場有農友難過地說，說一生積蓄全毀，車才買兩年，汽車、機車就被大水沖走超過1公里，家具也都完了，活到72歲真的沒遇過這麼嚴重的大水，拜託院長幫忙。卓榮泰說，都會來補助協助，一起把生活重建起來。 花蓮馬太鞍溪堤防是守護花蓮光復鄉居民與志工安全的第一道防線，水利署加強堤防安全。記者王思慧／攝影 花蓮馬太鞍溪堤防是守護花蓮光復鄉居民與志工安全的第一道防線，水利署加強堤防安全。記者王思慧／攝影

