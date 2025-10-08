花蓮洪災…台鐵道班搶修防「沉落效應」 盼這群超人獲尊重
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流日前淹沒鐵軌，台鐵工務聯合會今天說，若不及時更換受損道碴，就會出現「沉落效應」，而連續數個夜晚在泥濘中奮戰，這些「超人」只盼能獲對等待遇與尊重。
台鐵工務聯合會今天在臉書發文表示，近日暴漲的堰塞湖，溪水一夜之間漫上鐵軌，道床被泥沙掩埋、道碴飽水鬆散，軌道結構瞬間失去穩定，外界看到的是水退，「我們工務道班看到的，則是一場漫長的夜戰。」
台鐵工務聯合會指出，若不及時更換這些受損道碴，就會出現「沉落效應」，列車通過時軌道下陷，影響行車平穩與安全。
為了避免這樣的危機，台鐵工務聯合會指出，必須趁夜間封鎖施工時段，一鏟一砸挖出受損道碴，再一層一層鋪回新料、夯實、調整軌距與水平，確保每一吋軌道回到標準狀態。
台鐵工務聯合會表示，這些工程無法靠機具全包，很多區段機具進不去，全靠人力肩挑背扛。「連續數個夜晚，我們穿著膠鞋在泥濘中奮戰，只為了讓列車與救災人員能安全通過，讓軌道重新成為大家信賴的生命線。」
台鐵工務聯合會強調，這些在深夜裡默默付出的「超人」，要的並不多—只是希望能得到對等的待遇與尊重，「好讓我們有力氣，繼續為這條鐵路奮戰下去。」
