鏟子超人快來看！到光復鄉遇撤離警報 先找這些地方避難

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉今天仍有不少志工前進災區協助救災。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉今天仍有不少志工前進災區協助救災。記者王思慧／攝影

花蓮今早發生規模5.0地震，未達堰塞湖強制撤離標準，但縣府誤發細胞簡訊，中央總協調官季連成要求縣府檢討相關作業流程，縣府表示，地震是突發狀況，若有像這次洪災之虞，建議民眾就近往公家機關2、3樓垂直避難。

縣府消防局長吳兆遠說明，堰塞湖溢流後警戒發布、避難、解除機制有3種情境，未來24小時預測累積雨量達200毫米，由林業保育署花蓮分署通知林保署發布細胞簡訊、馬太鞍溪水位抬升0.5公尺警戒、抬升1公尺撤離，由水利署九河分署通知林保署花蓮分署，再轉報林保署發布細胞簡訊。

最後一種是地震情境，光復測站測得震度5弱以上，由消防局發布通報單及細胞簡訊，再通知鳳林警分局統一發布民防廣播系統海嘯音符，水位抬升也是由鳳林警方發布海嘯音符。上午是同仁以為花蓮規模達到5就要發布而誤發，「造成大家困擾，很抱歉」，未來發布警報會多加確認。

縣府代理祕書長饒忠說，警報一旦發布，由軍警協助撤離、引導疏散；地震是突發狀況，依照這次經驗，若有洪災之虞，建議可往光復溪以南方向撤離，如光復糖廠、光復鄉公所等地，若時間不夠充裕，可就近找公部門2、3樓，甚至是民宅做垂直撤離。

中央前進協調所副總協調官李孟諺說，相關應變機制會請內政部消防署與行政院災防辦公室、縣府再做細節討論。颱風、豪雨還有時間安排撤離，但地震是突發狀況，若有潰壩風險，大水可能半小時就來，要盡量垂直撤離。

他認為，要應付緊急狀況，必須鄰里建立災防編組，如10或20戶編成一組，幫助需要照顧的獨居老人、或是身心不便民眾就近往安全地方撤離。

李孟諺說，馬太鞍溪臨時堤防已完成，也加高到5公尺，以堰塞湖現在500多萬噸水量，就算全部流下來，水位抬升不到1公尺，若有新的崩塌形成堰塞湖，也要一段時間蓄水，所以目前評估相對安全，當然天有不測風雲，必須做好準備，後續也會找更多專家來做評估。

