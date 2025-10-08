快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

新北市淡水區崁頂里組超人志工40人 中秋連假助花蓮災後清理

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
里長吳庭岳表示，這次他們不是到光復鄉，而是深入花蓮鳳林鎮長橋里，協助災後清理，並且分成鏟土超人隊以及物資超人隊，兩組小隊，幫助在地居民重建家園。圖／紅樹林有線電視提供
里長吳庭岳表示，這次他們不是到光復鄉，而是深入花蓮鳳林鎮長橋里，協助災後清理，並且分成鏟土超人隊以及物資超人隊，兩組小隊，幫助在地居民重建家園。圖／紅樹林有線電視提供

上週中秋節連續假期，是許多民眾出遊及家人團聚的日子，但在新北市淡水區，崁頂里長吳庭岳號召40人，組成超人志工隊，犧牲假日2天的時間，到花蓮幫助災後清理工作，里長吳庭岳表示，這次他們不是到光復鄉，而是深入花蓮鳳林鎮長橋里，協助災後清理，並且分成鏟土超人隊以及物資超人隊，兩組小隊，幫助在地居民重建家園。

崁頂里長吳庭岳表示，這次協助的鳳林鎮長橋里，其實是較少被媒體關注的重災區，家戶被洪水與污泥掩蓋的情況十分嚴重，現場沒有水、也沒有廁所，由於進入災區的道路尚未完全修復，隊員們只能徒步搬運物資，每人肩扛一箱水或運動飲料，走上十五分鐘泥巴路才能抵達現場，體力早已耗盡大半，一開始大家像無頭蒼蠅般拼命鏟土，後來改成兩人一組、輪流作業，效率反而提升，也能讓大家撐得更久。

吳庭岳提到，這次配合「角兒公益協會」的人力調度，另一邊的「物資超人」們同樣表現亮眼，在烈日曝曬的停車場中，一箱箱分類、堆疊、搬運救援物資，個個汗如雨下、曬得滿臉通紅，卻沒有一人喊累。這趟任務，由衷感謝所有同行的里民，謝謝大家犧牲中秋假期，發揮「人溺己溺」的精神，用雙手為災區帶來希望與力量。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮災後重建特別條例如何編預算？卓榮泰：200億元不夠再加

挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒

花蓮堰塞湖災後復原遇難關 雲林「清溝神車隊」跨中央山脈馳援

老家就在花蓮馬太鞍部落！球星黃恩賜急奔回家確認獨居老父安危

相關新聞

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，有6人失聯，經過16天不停搜救，今天中午在砂石場附近，砂石場人員用挖土機，挖到失聯砂石場黃姓老闆...

新北市淡水區崁頂里組超人志工40人 中秋連假助花蓮災後清理

上週中秋節連續假期，是許多民眾出遊及家人團聚的日子，但在新北市淡水區，崁頂里長吳庭岳號召40人，組成超人志工隊，犧牲假日2天的時間，到花蓮幫助災後清理工作，里長吳庭岳表示，這次他們不是到光復鄉，而是深入花蓮鳳林鎮長橋里，協助災後清理，並且分成鏟土超人隊以及物資超人隊，兩組小隊，幫助在地居民重建家園。

卓榮泰再次視察光復災區 指示馬太鞍溪堤防「強化再強化」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩後重創光復鄉，行政院長卓榮泰今視察堤防與行政院一站式服務站，除了關心災民，也談及未來會研議農地再生...

花蓮洪災…台鐵道班搶修防「沉落效應」 盼這群超人獲尊重

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流日前淹沒鐵軌，台鐵工務聯合會今天說，若不及時更換受損道碴，就會出現「沉落效應」，而連續數個夜晚在泥...

鏟子超人快來看！到光復鄉遇撤離警報 先找這些地方避難

花蓮今早發生規模5.0地震，未達堰塞湖強制撤離標準，但縣府誤發細胞簡訊，中央總協調官季連成要求縣府檢討相關作業流程，縣府...

花蓮災後重建特別條例如何編預算？卓榮泰：200億元不夠再加

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走18條人命，國民黨團擬提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。