新北市淡水區崁頂里組超人志工40人 中秋連假助花蓮災後清理

上週中秋節連續假期，是許多民眾出遊及家人團聚的日子，但在新北市淡水區，崁頂里長吳庭岳號召40人，組成超人志工隊，犧牲假日2天的時間，到花蓮幫助災後清理工作，里長吳庭岳表示，這次他們不是到光復鄉，而是深入花蓮鳳林鎮長橋里，協助災後清理，並且分成鏟土超人隊以及物資超人隊，兩組小隊，幫助在地居民重建家園。

崁頂里長吳庭岳表示，這次協助的鳳林鎮長橋里，其實是較少被媒體關注的重災區，家戶被洪水與污泥掩蓋的情況十分嚴重，現場沒有水、也沒有廁所，由於進入災區的道路尚未完全修復，隊員們只能徒步搬運物資，每人肩扛一箱水或運動飲料，走上十五分鐘泥巴路才能抵達現場，體力早已耗盡大半，一開始大家像無頭蒼蠅般拼命鏟土，後來改成兩人一組、輪流作業，效率反而提升，也能讓大家撐得更久。

吳庭岳提到，這次配合「角兒公益協會」的人力調度，另一邊的「物資超人」們同樣表現亮眼，在烈日曝曬的停車場中，一箱箱分類、堆疊、搬運救援物資，個個汗如雨下、曬得滿臉通紅，卻沒有一人喊累。這趟任務，由衷感謝所有同行的里民，謝謝大家犧牲中秋假期，發揮「人溺己溺」的精神，用雙手為災區帶來希望與力量。

