花蓮災後重建特別條例如何編預算？卓榮泰：200億元不夠再加
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流奪走18條人命，國民黨團擬提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院長卓榮泰今天到花蓮勘災時表示，希望以200億元的規模來計算，不夠可以再加，核實編列，用最好的效率來做。
卓榮泰說，政府編列花蓮重建的特別預算，以200億當規模來計算，不夠可以再加，但是一樣核實編列，例如丹娜絲颱風及728豪雨後復原重建的特別條例的特別預算來追加最快，或者是要另起一個特別條例跟特別預算，尊重大家意見，也尊重國會的意見。
但他要求，必須最好效率，最快速度，最容易達到就可以，大家共同研究，金額200億元不夠可以再加，但是一定要核實的計算，無論是在一個特別條例及在特別預算，總之希望在可以算出來的時間當中，讓災民能夠得到生活正常，各項復原工作能夠全面展開。
