卓榮泰：編200億特別預算助光復鄉重建 不夠再加

中央社／ 花蓮縣8日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院長卓榮泰今天說，將編列200億元重建特別預算，不夠可以再加，要訂特別條例或是在丹娜絲颱風特別條例增列預算，尊重大家和國會意見。

卓榮泰今天2度到光復災區，首先聽取中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成報告救災狀況，包括已完成、進行中及未來工作重點，並聽取地方的聲音。

卓榮泰表示，目前由政務委員陳金德負責的一站式服務站，要服務到底，要讓1837戶受災戶的補助以最快最方便的程序完成，且讓村民不要這麼勞累。

他說，將以新台幣200億元規模編列重建特別預算，不夠可以再加，是要透過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」追加預算，還是另訂特別條例，他尊重大家和國會意見，他只希望要有最好效率和速度，及最容易達成，讓災民生活正常，各項復原工作全面展開。

他說，復原計畫有3項很重要，第1、他要求政委陳金德與工程單位、國土單位，設東部國土安全韌的專案小組。第2、淤泥、泥沙、土石的問題跟民間合作，儘快短期內清除，恢復美麗的家園。

第3、被泥漿覆蓋的農田會有很多年不能再充分利用，因此要成立農田再生復育小組，研究如何照顧農民生活，未來農田如何復育，「當上天給我們這個難題，我們只有通過這個難題」讓花蓮的農地再生。

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰

相關新聞

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，有6人失聯，經過16天不停搜救，今天中午在砂石場附近，砂石場人員用挖土機，挖到失聯砂石場黃姓老闆...

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難，仍有6人失聯，光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失聯者之一。但今早搜尋出現新進展...

挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，目前當務之急是要疏通光復鄉長達30公里的側溝。立委張啓楷今質詢時表示，彭啓明日前號召「清溝英...

光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，上周末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友...

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

花蓮堰塞湖洪災，災區正重建中，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親...

批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險...

