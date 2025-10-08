卓榮泰：編200億特別預算助光復鄉重建 不夠再加

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院長卓榮泰今天說，將編列200億元重建特別預算，不夠可以再加，要訂特別條例或是在丹娜絲颱風特別條例增列預算，尊重大家和國會意見。

卓榮泰今天2度到光復災區，首先聽取中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成報告救災狀況，包括已完成、進行中及未來工作重點，並聽取地方的聲音。

卓榮泰表示，目前由政務委員陳金德負責的一站式服務站，要服務到底，要讓1837戶受災戶的補助以最快最方便的程序完成，且讓村民不要這麼勞累。

他說，將以新台幣200億元規模編列重建特別預算，不夠可以再加，是要透過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」追加預算，還是另訂特別條例，他尊重大家和國會意見，他只希望要有最好效率和速度，及最容易達成，讓災民生活正常，各項復原工作全面展開。

他說，復原計畫有3項很重要，第1、他要求政委陳金德與工程單位、國土單位，設東部國土安全韌的專案小組。第2、淤泥、泥沙、土石的問題跟民間合作，儘快短期內清除，恢復美麗的家園。

第3、被泥漿覆蓋的農田會有很多年不能再充分利用，因此要成立農田再生復育小組，研究如何照顧農民生活，未來農田如何復育，「當上天給我們這個難題，我們只有通過這個難題」讓花蓮的農地再生。

商品推薦