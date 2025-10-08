「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，有6人失聯，經過16天不停搜救，今天中午在砂石場附近，砂石場人員用挖土機，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，因泥沙太多加上車體變形，車裡都是泥沙，經過約3個半小時挖掘，終於把遺體拉出來，家屬初步認定就是老闆娘。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞表示，今天下午3時左右，在車輛的駕駛座發現遺體，車子當時疑似是被水沖而翻車，車門都打不開，車頂有被擠壓，卡住無法打開，車子嚴重變形，搜救人員用破壞器材將車門卸掉，爭取空間將人救出來。

簡弘丞說，車子裡面都是泥沙，為了不破壞遺體，大家用鏟子一點一點慢慢挖，沒有用重機具，進度比較緩慢，因此花費了大約3個半小時的時間。聽說遺體完整，可能被埋在泥沙裡面，味道反而沒有這麼重，現場又都是泥沙，真的也不好搜救。

據了解，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手加入救援，現場整片土地都被深達一到兩層樓的泥土填平，終於在佛祖街336巷、砂石場附近發現車輛，砂石場員工在一旁喊「董娘回家」，現場家屬初步指認死者為砂石場老闆娘，不過罹難者身分還有待檢警相驗釐清。

黃姓老闆娘的好友、花蓮縣議會議長張峻表示，老闆娘的丈夫與自己是拜把兄弟，當時老闆娘有打電話求救，有聽到尖叫聲，好像砂石沖到車庫，經過這麼多天，老闆娘終於可以回家，她是大善人，經常捐錢給弱勢團體，也大力出錢造橋鋪路。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供

