快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，有6人失聯，經過16天不停搜救，今天中午在砂石場附近，砂石場人員用挖土機，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，因泥沙太多加上車體變形，車裡都是泥沙，經過約3個半小時挖掘，終於把遺體拉出來，家屬初步認定就是老闆娘。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞表示，今天下午3時左右，在車輛的駕駛座發現遺體，車子當時疑似是被水沖而翻車，車門都打不開，車頂有被擠壓，卡住無法打開，車子嚴重變形，搜救人員用破壞器材將車門卸掉，爭取空間將人救出來。

簡弘丞說，車子裡面都是泥沙，為了不破壞遺體，大家用鏟子一點一點慢慢挖，沒有用重機具，進度比較緩慢，因此花費了大約3個半小時的時間。聽說遺體完整，可能被埋在泥沙裡面，味道反而沒有這麼重，現場又都是泥沙，真的也不好搜救。

據了解，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手加入救援，現場整片土地都被深達一到兩層樓的泥土填平，終於在佛祖街336巷、砂石場附近發現車輛，砂石場員工在一旁喊「董娘回家」，現場家屬初步指認死者為砂石場老闆娘，不過罹難者身分還有待檢警相驗釐清。

黃姓老闆娘的好友、花蓮縣議會議長張峻表示，老闆娘的丈夫與自己是拜把兄弟，當時老闆娘有打電話求救，有聽到尖叫聲，好像砂石沖到車庫，經過這麼多天，老闆娘終於可以回家，她是大善人，經常捐錢給弱勢團體，也大力出錢造橋鋪路。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 老闆娘 遺體 失聯

延伸閱讀

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

花蓮議長張峻也成受災戶…心寒控徐榛蔚過門不入 縣府回應了

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

相關新聞

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，有6人失聯，經過16天不停搜救，今天中午在砂石場附近，砂石場人員用挖土機，挖到失聯砂石場黃姓老闆...

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難，仍有6人失聯，光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失聯者之一。但今早搜尋出現新進展...

挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，目前當務之急是要疏通光復鄉長達30公里的側溝。立委張啓楷今質詢時表示，彭啓明日前號召「清溝英...

光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，上周末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友...

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

花蓮堰塞湖洪災，災區正重建中，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親...

批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。