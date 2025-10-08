挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，目前當務之急是要疏通光復鄉長達30公里的側溝。立委張啓楷今質詢時表示，彭啓明日前號召「清溝英雄」，但號召的同時卻有挖土機老闆林鴻森受傷感染去世的憾事，認為若繼續號召志工卻又出事，環境部長彭啓明恐要負責。彭啓明今在備詢台罕動肝火，怒回「不要在這個地方抗議我好不好？」
日前環境部長彭啓明臉書貼文號召「清溝英雄」，該貼文指出，光復鄉側溝總長約30公里，目前僅完成5公里的清理，還有很長一段路需要大家一起努力，誠摯邀請鄉親若前來可以帶著清溝勺，一同來幫忙。
立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。
張啓楷質詢時指出，你（彭啓明）形象很好，也很有號召力，但有人因為救災得了敗血症去世了，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成已經要求救災要讓專業的來，彭部長在號召的同時已有悲劇產生，那就應該要修正，有愛心是好的，但如果有人因為彭部長的號召進到災區結果又出事，「你要不要負責任？」
彭啓明表示，很多志工是有專業的，但委員如果到災區現場就知道情況完全是不一樣的，如果都要專業人士處理的話，10萬噸的砂石和垃圾，3個月甚至半年可能都清不完，委員如果到現場去就知道該怎麼處理，我們有給志工工具，也有提醒他們要注意的地方，「不要在這個地方抗議我好不好？我在那待了3天，結果你現在對我說這樣的話？」
