花蓮堰塞湖災後復原遇難關 雲林「清溝神車隊」跨中央山脈馳援

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年啟動為期3年的清溝計畫，透過高壓沖吸兩用清溝車，一年多來累計清理1225公里的水溝長度，今出動10組清溝車協助花蓮災後復原。圖／本報資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，來自各地的鏟子超人湧入協助救災，但市區水溝淤泥清除困難，是災後環境復原下一階段的重點工作，雲林縣環保局今出動10組最新高壓沖吸兩用清溝車到花蓮協助清溝，下周將再出動2組造價4千萬元的移動式分選設施協助光復鄉廢棄物過篩分選，全力協助光復鄉災後復原工作。

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，雲林縣環保局9月24日即出動洗街、霧砲消毒車前往花蓮協助重建家園，後續也出動空拍機協助廢棄物定位，目前災後環境復原工作將進入下一階段，其中，市區水溝因充滿大量淤泥，清除不易，環保局主動聯繫花蓮縣政府，今出動10組高壓沖吸兩用清溝車到花蓮協助。

環保局長張喬維表示，全台公部門所有的清溝通不到百組，且多數年限已久，清溝效率不佳，清除作業更加困難，雲林縣委外廠商提供最新的高壓沖吸兩用清溝車協助，相關費用約200萬元，由雲林縣自行吸收負擔。

張喬維表示，雲林縣去年啟動全縣清溝作業，透過高壓沖吸兩用清溝車，一年多來累計清理1225公里的水溝長度，足以環台一周，該清溝車若用於一般環境整理，一天可清理200公尺水溝，光復鄉的水溝因布滿泥沙，清溝作業難度增加，預估一天僅能清除20公尺。

另外，考量光復鄉當地廢棄物含泥量過高，可能損壞焚化爐設備，雲林縣下周將出動2組造價4千萬元的移動式分選設施協助光復鄉廢棄物過篩分選，全力協助光復鄉災後復原工作。

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，雲林縣環保局9月24日即出動洗街、霧砲消毒車前往花蓮協助重建家園。圖／雲林縣環保局提供
