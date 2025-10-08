快訊

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

拍月亮輸了！5萬iPhone 17 Pro Max被安卓狠甩 網曝一招：這樣拍才清楚

光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天表示，台灣人不分彼此救災，這正是最值得驕傲的台灣精神。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天表示，台灣人不分彼此救災，這正是最值得驕傲的台灣精神。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，上周末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友過節的時光，用行動與花蓮人站在一起，協助清理光復的災情。台灣人這股不分彼此的精神，不僅協助災區盡速復原，也讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，這正是最值得驕傲的台灣精神。

賴總統指出，根據統計，救災12天來，台鐵光復車站進出人次，累計超過35.7萬人次，台灣的愛心非常令人欽佩。全國各地民眾，包括在台的外國友人、留學生、移工朋友，也自發到光復鄉當志工，化身為鏟子超人、機具超人、清溝超人、水電超人等各種「超人」，協助恢復家園的工作。

賴總統說，令人不捨的是，有一位來自桃園挖土機行的林老闆，因協助救災不幸離世，要再次感謝林老闆熱心助人的大愛精神，並致上最深的哀悼。

賴總統表示，也要再次提醒自發救災的志工，務必注意安全，讓家人朋友都能夠放心，如果在協助工作過程當中，身體有絲毫不適，或是受傷，一定要盡快到醫療服務站，進行治療。

行政院前院長張俊雄日前過世，賴清德也在中常會表示，張俊雄畢生為台灣民主與人權奉獻，退休之後，秉持悲憫關懷的信念，投身公益、服務社會，為本黨從政黨員的表率。

賴清德指出，本周六是張俊雄的追思告別式，請大家和他一同感念張俊雄，感謝他一生為國為民犧牲奮鬥，更為民主自由奠定重要基石，願張俊雄安息，他的身影與精神，世世代代的台灣人將永遠銘記在心。

堰塞湖 馬太鞍溪 賴清德 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

輝達設總部卡關 賴清德：中央能幫忙部分一定全力協助

賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團 批賴清德本命區失民心拚2026翻轉

賴清德「川普諾貝爾獎論」 鍾佳濱：符合世界民主同盟利益

相關新聞

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難，仍有6人失聯，光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失聯者之一。但今早搜尋出現新進展...

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，目前人力持續開挖中，...

光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，上周末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友...

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

花蓮堰塞湖洪災，災區正重建中，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親...

批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險...

挖土機超人辭世…洪申翰：恐難適用災保死亡給付 將訪家屬釐清投保權利

日前投入花蓮光復救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，後因感染引發敗血症搶救不治。由於勞保和災保死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。