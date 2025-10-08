光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神
身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，上周末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友過節的時光，用行動與花蓮人站在一起，協助清理光復的災情。台灣人這股不分彼此的精神，不僅協助災區盡速復原，也讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，這正是最值得驕傲的台灣精神。
賴總統指出，根據統計，救災12天來，台鐵光復車站進出人次，累計超過35.7萬人次，台灣的愛心非常令人欽佩。全國各地民眾，包括在台的外國友人、留學生、移工朋友，也自發到光復鄉當志工，化身為鏟子超人、機具超人、清溝超人、水電超人等各種「超人」，協助恢復家園的工作。
賴總統說，令人不捨的是，有一位來自桃園挖土機行的林老闆，因協助救災不幸離世，要再次感謝林老闆熱心助人的大愛精神，並致上最深的哀悼。
賴總統表示，也要再次提醒自發救災的志工，務必注意安全，讓家人朋友都能夠放心，如果在協助工作過程當中，身體有絲毫不適，或是受傷，一定要盡快到醫療服務站，進行治療。
行政院前院長張俊雄日前過世，賴清德也在中常會表示，張俊雄畢生為台灣民主與人權奉獻，退休之後，秉持悲憫關懷的信念，投身公益、服務社會，為本黨從政黨員的表率。
賴清德指出，本周六是張俊雄的追思告別式，請大家和他一同感念張俊雄，感謝他一生為國為民犧牲奮鬥，更為民主自由奠定重要基石，願張俊雄安息，他的身影與精神，世世代代的台灣人將永遠銘記在心。
