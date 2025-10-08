影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難，仍有6人失聯，光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失聯者之一。但今早搜尋出現新進展，傳出黃姓老闆娘的車子挖到了，整輛車被埋在深度超過1層樓的泥土中，車內有人，由於車輛變形嚴重，需要破壞器材處理，據了解，應為失蹤的老闆娘。

今日怪手持續挖掘，除了光復鄉的車，還有「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手，連日的挖掘工作，在佛祖街336巷終於挖到砂石場老闆娘的車，車輛嚴重變形，已確認車內有人，整輛車被泥沙滅頂在地面底下被挖出來，被埋在約1層樓高度的泥土下面。

洪災發生後，砂石場老闆娘失聯，但家人不放棄希望，除了出動自家怪手，也向「吊車大王」胡漢龑求助，再調度怪手馳援，整片土地都被覆蓋在深達一到兩層樓的泥土填平，透過地毯式挖掘才在半個月後找到。

啟德董事長胡漢龑今下午證實，他表示，啟德怪手休假日都不停歇，終於挖到第19具遺體，也讓老闆娘入土為安，一路好走。他的女婿正在花蓮現場協助，已請女婿致贈家屬撫恤金1萬元。 整輛車被泥沙滅頂在地面底下被挖出來，被埋在約1層樓高度的泥土下面。圖／啟德提供

商品推薦