快訊

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

拍月亮輸了！5萬iPhone 17 Pro Max被安卓狠甩 網曝一招：這樣拍才清楚

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
連日的挖掘工作，在佛祖街336巷終於挖到砂石場老闆娘的車，車輛嚴重變形。圖／啟德提供
連日的挖掘工作，在佛祖街336巷終於挖到砂石場老闆娘的車，車輛嚴重變形。圖／啟德提供

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難，仍有6人失聯，光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失聯者之一。但今早搜尋出現新進展，傳出黃姓老闆娘的車子挖到了，整輛車被埋在深度超過1層樓的泥土中，車內有人，由於車輛變形嚴重，需要破壞器材處理，據了解，應為失蹤的老闆娘。

今日怪手持續挖掘，除了光復鄉的車，還有「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手，連日的挖掘工作，在佛祖街336巷終於挖到砂石場老闆娘的車，車輛嚴重變形，已確認車內有人，整輛車被泥沙滅頂在地面底下被挖出來，被埋在約1層樓高度的泥土下面。

洪災發生後，砂石場老闆娘失聯，但家人不放棄希望，除了出動自家怪手，也向「吊車大王」胡漢龑求助，再調度怪手馳援，整片土地都被覆蓋在深達一到兩層樓的泥土填平，透過地毯式挖掘才在半個月後找到。

啟德董事長胡漢龑今下午證實，他表示，啟德怪手休假日都不停歇，終於挖到第19具遺體，也讓老闆娘入土為安，一路好走。他的女婿正在花蓮現場協助，已請女婿致贈家屬撫恤金1萬元。

整輛車被泥沙滅頂在地面底下被挖出來，被埋在約1層樓高度的泥土下面。圖／啟德提供
整輛車被泥沙滅頂在地面底下被挖出來，被埋在約1層樓高度的泥土下面。圖／啟德提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

苗栗市凌晨機車、轎車相撞…機車噴飛起火波及3輛機車 騎士腦出血搶救

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

影／失聯移工酒駕轎車底下卡單車逃逸1公里 熱心大學生助警逮人

「許我耀眼」爆紅！霸總陳偉霆撞臉「吊車大王」網崩潰：回不去了

相關新聞

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

花蓮馬太鞍堰塞湖23日潰壩，造成18人罹難，仍有6人失聯，光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘也是失聯者之一。但今早搜尋出現新進展...

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，目前人力持續開挖中，...

光復車站12天破35萬人次 賴總統：不分彼此救災 最值得驕傲的台灣精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，上周末的中秋節連假，本是許多台灣人返鄉團聚過節的日子，但仍有許多國人，選擇犧牲與親友...

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

花蓮堰塞湖洪災，災區正重建中，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親...

批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險...

挖土機超人辭世…洪申翰：恐難適用災保死亡給付 將訪家屬釐清投保權利

日前投入花蓮光復救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，後因感染引發敗血症搶救不治。由於勞保和災保死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。