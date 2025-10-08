影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

花蓮堰塞湖洪災，災區正重建中，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親自派車運送到花蓮，中午前已抵達花蓮。

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流，許多災民家園全毀，台中市長盧秀燕日前率領「家具超人」隊出發，兩輛滿載再生家具的卡車啟程到花蓮，協助災民修復生活空間。

新聞報導後，引起企業熱烈回響，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆也受感動，他說看到家具超人為災民打造新家，自己也想盡一分心力。決定響應盧秀燕市長號召，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親自派車運送到花蓮，中午前已經抵達花蓮，期盼能幫助災民早日恢復用水、用電。

陳義仁表示，這次花蓮光復鄉的災情嚴重，許多家庭的水塔被沖走、抽水馬達泡水報銷，若沒有穩定的供水供電，重建將面臨極大困難。他說看到那些畫面真的很心疼，希望能用自己的專業，幫助災民盡快恢復生活。

「水電材料超人」今天出動，這批物資透過台中市政府運動局專員吳宗學協助，聯繫花蓮縣議員魏嘉賢與花蓮市長魏嘉彥共同協調分配，確保每一分資源送達最需要的災區家庭，恢復正常生活。

這次捐贈全新品項包含1.1噸裝立式不鏽鋼水塔含腳架50組、大井小精靈抽水機58台、大井電子穩壓機66台、壁燈附LED燈泡100組、插座、孔蓋片、開關共1萬4750只、LED單、雙管吸頂燈具220組。

花蓮堰塞湖洪災，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親自派車運送到花蓮，中午前已抵達花蓮。圖／台中市運動局提供
