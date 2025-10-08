批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險，應由專業的工兵接手，而不是放給缺乏防護志工，不希望近期救災的傷亡悲劇再度發生。

日前環境部長彭啓明臉書貼文號召「清溝英雄」，該貼文指出，光復鄉側溝總長約30公里，目前僅完成5公里的清理，還有很長一段路需要大家一起努力，誠摯邀請鄉親若前來可以帶著清溝勺，一同來幫忙。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

傅崐萁質詢時說，中央政府號召這麼多志工進入災區，但衛福部有無落實志工安全宣導？有無足夠的醫療準備？有愛心但沒有相關專業的志工進入特定工區是否得宜？哪些部分必須是專業人士或國軍接手？

衛福部長石崇良表示，這次進駐災區的志工人數遠超過去，志工背景和災區所需樣態非常多樣，衛福部很難全數掌握，但基本防護都有特別宣導。

傅崐萁說，桃園挖土機老闆林鴻森在救災時受傷感染，短短8天就離世了，也有志工搬運水泥溝蓋時手指遭壓斷，現在又要清溝，然而清溝是高度危險的工作，其中有許多病菌，應該要有專業的工兵來直接接手，而不是把30公里的清溝工作放給志工，不希望悲劇再發生。

傅崐萁另指出，30公頃淤泥暫置場要處理淤泥遠遠不夠，環境部應該提出相關計畫；彭啓明表示，目前正在跨部會正協調當中。

商品推薦