快訊

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
傅崐萁表示，清溝是高度危險的工作，國防部應全面接手，而不是把30公里的清溝工作放給志工。圖／取自國會直播頻道
傅崐萁表示，清溝是高度危險的工作，國防部應全面接手，而不是把30公里的清溝工作放給志工。圖／取自國會直播頻道

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險，應由專業的工兵接手，而不是放給缺乏防護志工，不希望近期救災的傷亡悲劇再度發生。

日前環境部長彭啓明臉書貼文號召「清溝英雄」，該貼文指出，光復鄉側溝總長約30公里，目前僅完成5公里的清理，還有很長一段路需要大家一起努力，誠摯邀請鄉親若前來可以帶著清溝勺，一同來幫忙。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

傅崐萁質詢時說，中央政府號召這麼多志工進入災區，但衛福部有無落實志工安全宣導？有無足夠的醫療準備？有愛心但沒有相關專業的志工進入特定工區是否得宜？哪些部分必須是專業人士或國軍接手？

衛福部長石崇良表示，這次進駐災區的志工人數遠超過去，志工背景和災區所需樣態非常多樣，衛福部很難全數掌握，但基本防護都有特別宣導。

傅崐萁說，桃園挖土機老闆林鴻森在救災時受傷感染，短短8天就離世了，也有志工搬運水泥溝蓋時手指遭壓斷，現在又要清溝，然而清溝是高度危險的工作，其中有許多病菌，應該要有專業的工兵來直接接手，而不是把30公里的清溝工作放給志工，不希望悲劇再發生。

傅崐萁另指出，30公頃淤泥暫置場要處理淤泥遠遠不夠，環境部應該提出相關計畫；彭啓明表示，目前正在跨部會正協調當中。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

馬太鞍堰塞湖溢流砂土達2千萬立方公尺 彭啓明公布處理方式

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

相關新聞

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

花蓮堰塞湖洪災，災區正重建中，台中市亦荃水電材料行陳義仁老闆想盡心力幫助災民，捐出價值超過百萬元的水電材料，今天清晨他親...

批中央號召「清溝英雄」未提供足夠防護 傅崐萁：應該專業的工兵接手

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中，而首要之急為疏通光復鄉側溝。立委傅傅崐崑萁今表示，清溝工作相當危險...

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，目前人力持續開挖中，...

挖土機超人辭世…洪申翰：恐難適用災保死亡給付 將訪家屬釐清投保權利

日前投入花蓮光復救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，後因感染引發敗血症搶救不治。由於勞保和災保死...

「鏟子超人」救災卻未納保 石崇良允和保險公司研議保單

許多「鏟子超人」自願投入花蓮光復救災，然而散客救災未納保議題也帶來討論。衛福部長石崇良今表示，臨時志工的保單與費率會和保...

挖土機老闆花蓮救災亡 勞部助家屬釐清保險權益

花蓮堰塞湖溢流釀災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災受傷身故。因勞保與災保死亡給付金額相差10個月，勞動部今天將拜訪家屬告知相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。