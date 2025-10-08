挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，目前人力持續開挖中，由於車輛變形嚴重，需要破壞器材處理，消防確認車內有人，但身分待確認。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞表示，整輛車被泥沙滅頂在地面底下被挖出來，被埋在約1層樓高度的泥土下面，位置大概在砂石場以東，距離砂石場沒有很遠。是砂石場找來的4台怪手，好不容易挖到車輛，一開始只有挖到車，確認車子是黃姓老闆娘，裡面確定有人。

簡弘丞說，會挖這麼多天才找到老闆娘車輛，因為現場是整片泥沙，只能地毯式搜救，用挖土機挖，好不容易今天挖到車子。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘嚴重變形的汽車。圖／民眾提供

堰塞湖 馬太鞍溪

