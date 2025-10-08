快訊

挖土機超人辭世…洪申翰：恐難適用災保死亡給付 將訪家屬釐清投保權利

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部長洪申翰表示，若只是單純志工行為，且沒有其他勞務對價關係的話，恐難適用災保死亡給付規定，職安署、勞保局等今將拜訪家屬釐清相關投保權利。記者李柏澔／攝影
勞動部長洪申翰表示，若只是單純志工行為，且沒有其他勞務對價關係的話，恐難適用災保死亡給付規定，職安署、勞保局等今將拜訪家屬釐清相關投保權利。記者李柏澔／攝影

日前投入花蓮光復救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，後因感染引發敗血症搶救不治。由於勞保和災保死亡給付金額相差10個月，金額差距高達40萬，勞動部長洪申翰今表示，若只是單純志工行為，且沒有其他勞務對價關係的話，恐難適用災保死亡給付規定，職安署、勞保局等今將拜訪家屬釐清相關投保權利。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

據勞保死亡給付規定，被保險人死亡時，按其平均月投保薪資給與喪葬津貼5個月，若勞保年資若滿2年，可依其參加保險年資給予30個月的遺屬津貼，合計35個月；而勞工職業災害保險死亡給付規定，遺屬可領取給付標準45個月的津貼。

立委劉建國質詢時說，災保和勞保的死亡給付落差非常大，救災死亡只能領35個月，但因上班死亡卻有45個月，整整差了10個月。臨時志工沒有保障，但很多地方還是需要志工，應該要有更多保障。

勞動部長洪申翰表示，是否適用災保還是要符合災保法規定，若是單純志工行為，且沒有其他勞務對價關係的話就很難適用，如果平常有投勞保，就會以對應給付來辦理，今天職安署、勞保局等就會主動拜訪家屬確認，也會評估是否有其他慰問方式。

