「鏟子超人」救災卻未納保 石崇良允和保險公司研議保單
許多「鏟子超人」自願投入花蓮光復救災，然而散客救災未納保議題也帶來討論。衛福部長石崇良今表示，臨時志工的保單與費率會和保險公司盡快研議，但還是建議志工採登錄、統一調派的方式來加保。
立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。
今天多名立委談到救災志工的加保問題，立委林月琴質詢時說，志工保險一來可用災害防救法、二來可透過志願服務法來辦理，然而自發投入的臨時志工未有隸屬單位，是保險的真空區。
立委黃秀芳質詢時說，台灣風災地震很多，現在也陸續有志工進到災區，無論團體或個人志工，都應該透過這次救災經驗讓志工保險可制度化。
石崇良回應，以慈濟為例，慈濟長期有志工團體，因此都有保險，同意未來志工保險制度化，由主管機關統一招募志工，透過登記、造冊、指派，並為這些人投保，然而所有保險都是要從過去大資料去算出風險費率才能開保單，但是災情並非長期現象，要開保單確實有難度，要如何算出臨時志工的保險費率，會再來和保險公司來協調，會盡快研議出來。
