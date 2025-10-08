快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

挖土機老闆花蓮救災亡 勞部助家屬釐清保險權益

中央社／ 台北8日電
「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸因在災區受傷引發感染過世。圖／家屬提供
「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸因在災區受傷引發感染過世。圖／家屬提供

花蓮堰塞湖溢流釀災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災受傷身故。因勞保與災保死亡給付金額相差10個月，勞動部今天將拜訪家屬告知相關權利，也將評估是否有其他慰問的支持方式。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園市挖土機行老闆林鴻森因前往救災被刺傷引發敗血症，中秋夜宣告不治。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部部長，針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

民主進步黨籍立委劉建國質詢表示，針對林鴻森的憾事，勞保死亡給付和災保死亡給付可相差10個月，若依投保薪資最高金額計算，可能請領的金額差約新台幣40萬元，落差滿大的。

劉建國說，因為救災而死亡只能領35個月，但正常上班身故卻有45個月，「一般民眾會很難理解」，希望能用最大的力量協助。

勞動部長洪申翰答詢指出，今天就會請勞保局、職安署等單位主動拜訪家屬，釐清林鴻森是否屬於單純的志工行為，或是其他的勞務關係，才能確認是否適用災保。

洪申翰說，現在初步接收到的訊息，林鴻森是志工，如果有僱傭關係或是勞務對價，或許可以適用災保，若只是志工可能就不適用；今天要進一步與家屬確認，告知相關權益、全力協助，也會評估是否有其他慰問的支持方式。

根據勞保死亡給付，若被保險人的勞保年資已滿2年，可獲得30個月的遺屬津貼，加上5個月的喪葬津貼，合計35個月的金額；在「勞工職業災害保險」的死亡給付中，遺屬津貼的給付標準為45個月。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

林鴻森救災受傷辭世 醫喊話「鏟子超人」務必穿戴2裝備

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

影／「挖土機超人」受傷感染亡 張善政、賴總統赴靈堂致意

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

相關新聞

光復佛祖街砂石場老闆娘失聯 業者怪手今尋獲變形嚴重車輛

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成18人罹難、6人失聯，今天在砂石場附近，挖到失聯砂石場黃姓老闆娘的汽車，目前人力持續開挖中，...

挖土機超人辭世…洪申翰：恐難適用災保死亡給付 將訪家屬釐清投保權利

日前投入花蓮光復救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，後因感染引發敗血症搶救不治。由於勞保和災保死...

「鏟子超人」救災卻未納保 石崇良允和保險公司研議保單

許多「鏟子超人」自願投入花蓮光復救災，然而散客救災未納保議題也帶來討論。衛福部長石崇良今表示，臨時志工的保單與費率會和保...

挖土機老闆花蓮救災亡 勞部助家屬釐清保險權益

花蓮堰塞湖溢流釀災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災受傷身故。因勞保與災保死亡給付金額相差10個月，勞動部今天將拜訪家屬告知相...

台東縣多面向支援花蓮光復 新一波環保清消支援今再出發

為協助花蓮縣光復鄉盡早完成災後環境復原與公共衛生防疫作業，台東縣環保局今上午啟動新一波支援行動，縣長饒慶鈴到場感謝環境整...

談光復救災權責 張善政：中央地方互踢皮球非常遺憾

桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對國民黨議員凌濤詢問花蓮光復救災分工與權責歸屬，他認為第一線應該是地方政府，但面對規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。