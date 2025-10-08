挖土機老闆花蓮救災亡 勞部助家屬釐清保險權益
花蓮堰塞湖溢流釀災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災受傷身故。因勞保與災保死亡給付金額相差10個月，勞動部今天將拜訪家屬告知相關權利，也將評估是否有其他慰問的支持方式。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園市挖土機行老闆林鴻森因前往救災被刺傷引發敗血症，中秋夜宣告不治。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部部長，針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。
民主進步黨籍立委劉建國質詢表示，針對林鴻森的憾事，勞保死亡給付和災保死亡給付可相差10個月，若依投保薪資最高金額計算，可能請領的金額差約新台幣40萬元，落差滿大的。
劉建國說，因為救災而死亡只能領35個月，但正常上班身故卻有45個月，「一般民眾會很難理解」，希望能用最大的力量協助。
勞動部長洪申翰答詢指出，今天就會請勞保局、職安署等單位主動拜訪家屬，釐清林鴻森是否屬於單純的志工行為，或是其他的勞務關係，才能確認是否適用災保。
洪申翰說，現在初步接收到的訊息，林鴻森是志工，如果有僱傭關係或是勞務對價，或許可以適用災保，若只是志工可能就不適用；今天要進一步與家屬確認，告知相關權益、全力協助，也會評估是否有其他慰問的支持方式。
根據勞保死亡給付，若被保險人的勞保年資已滿2年，可獲得30個月的遺屬津貼，加上5個月的喪葬津貼，合計35個月的金額；在「勞工職業災害保險」的死亡給付中，遺屬津貼的給付標準為45個月。
