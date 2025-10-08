台東縣多面向支援花蓮光復 新一波環保清消支援今再出發

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

為協助花蓮縣光復鄉盡早完成災後環境復原與公共衛生防疫作業，台東縣環保局今上午啟動新一波支援行動，縣長饒慶鈴到場感謝環境整頓及消防人員，她表示，「一方有難，八方支援」台東也出動包括消防、環保、原民及社會處人員協助，盼光復鄉各項復原工作順利推進。

環保局表示，局與8個鄉鎮市公所從10月1至4日出動19位專業人員，以抓斗車、清溝車、灑水車前往光復支援環境整理，清理區域包括光華街、中正路一段、光復路、火車站旁右側停車場，協助清出約465公噸的污泥與廢棄物、也協助灑水、完成約18公里光復路、中正一路排水側溝清理，10月5日協助環境部緊急調集128隻清溝勺，急送花蓮光復。

今天支援團隊由縣環保局結合市公所、池上、金峰、關山等鄉鎮公所，動員18人及抓斗車、壓縮式垃圾車、山貓搭配小型運土卡車、高效專業消毒車1輛與一般消毒車等，全面投入花蓮光復災後核心區域的環境整頓與消毒行動，強化災後衛生條件與病媒防治成效。

饒慶鈴表示，花蓮光復鄉需要多方面的協助預計10月16至18日還有10位救災人員及搜救犬Jodie、無人機將再度支援。此外，昨天包括縣警局1人、消防局4人、榮民服務處2人及馬蘭榮家2人，合計9位替代役弟兄已趕到災區協助環境整理、道路整理、物資分發及居民心理慰助；

另社會處及原民處共38位社工夥伴昨天下午也前進災區，協助做災民的需求資源調查，期盼在最短的時間內統計災民需求，為花蓮盡一份心力。

縣長饒慶鈴（左）到場感謝環境整頓及消防人員。圖／台東縣政府提供
縣長饒慶鈴（左）到場感謝環境整頓及消防人員。圖／台東縣政府提供
為協助花蓮縣光復鄉盡早完成災後環境復原與公共衛生防疫作業，台東縣環保局今上午啟動新一波支援行動。圖／台東縣政府提供
為協助花蓮縣光復鄉盡早完成災後環境復原與公共衛生防疫作業，台東縣環保局今上午啟動新一波支援行動。圖／台東縣政府提供

