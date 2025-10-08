談光復救災權責 張善政：中央地方互踢皮球非常遺憾

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對國民黨議員凌濤詢問花蓮光復救災分工與權責歸屬，他認為第一線應該是地方政府，但面對規模非常大的災害需要更高層級的政府單位支援與負責。他也說，現在看到中央跟地方互踢皮球，真的是讓人非常遺憾。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀嚴重死傷，桃園「挖土機超人」林鴻森也在救災行動不幸受傷感染殞命。凌濤今質詢時先率市府與議會所有人默哀，也針對花蓮救災請教曾任行政院長的張善政市長經驗。

凌濤指出，這次光復災害分3個前進指揮所，包括花蓮縣府、中央災害應變中心跟國軍前進指揮所，市長過去任行政院長曾面對2016台南維冠大樓救災，以過往經驗來看，光復救災中央地方的分工合理嗎？中央是不是應該有主動整合的責任？

張善政表示，救災第一線應該是地方政府，最基礎是鄉公所，上面才是縣政府，再上面才是中央政府，但面對非常大型的災害，不管維冠大樓震災或光復災害，地方政府能力有限，尤其是鄉公所，鄉公所根本不可能面對這麼大的災難，所以縣政府要在背後要支援他，上面更要有中央政府，「這次堰塞湖在這個馬太鞍溪上游，這個基本不是縣政府能夠監控到的，這個基本上是農業部林保署的權責，這個監控資料應該隨時讓地方政府知道」。

談到潰堤撤離問題，張善政認為處理規模到底要多大，中央要提供給地方政府，讓地方做規畫。就他了解，中央政府找到李鴻源去做評估的時候，其實已有另外一個團隊去做評估。李鴻源告訴我，他評估撤離規模將近6千人到8千人，這跟原先評估的規模差很多，可能差了一個零，而李評估出爐已是潰堤前一兩天，這個時候要撤離這麼多人，地方政府根本沒有能力。

「我覺得這次撤退的規模這麼大，太晚知道。」張善政說，這麼大規模的撤退，中央政府應該要跟地方政府協同合作，一起做出撤離計畫，「所以我想現在看到中央跟地方互踢皮球，真的是讓人非常的遺憾」。

桃園市長張善政今天到議會施政報告，談到花蓮光復災區全責，他表示「中央地方互踢皮球非常遺憾」。記者陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政今天到議會施政報告，談到花蓮光復災區全責，他表示「中央地方互踢皮球非常遺憾」。記者陳俊智／桃園報導

