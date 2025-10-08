林鴻森救災受傷辭世 醫喊話「鏟子超人」務必穿戴2裝備
「挖土機超人」林鴻森在花蓮縣光復鄉災區救災時，因腿傷感染引發敗血症，不幸於中秋夜過世，享年48歲。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書向鏟子超人喊話，他表示，長時間過度的鏟土，可能導致橫紋肌溶解症，天氣熱易中暑，防水雨鞋、手套要戴好，傷口易感染類鼻疽和鉤端螺旋桿菌。
「挖土機超人」林鴻森連續救災8天，卻不幸因傷口感染引發敗血症過世，令人難過。陳志金表示，感謝林鴻森的無私付出，各位到光復幫忙的超人，一定要注意自身安全。
其他網友表示，「他有發現傷口，是一直為了災民硬撐，真的是用生命在幫助災民」、「保護好自己，才能幫助別人，量力而為」、「請先保護好自己，才能救更多人」、「真的覺得超人們要好好注意身體」、「任何救災超人，如果受傷了，就請退下去接受治療，處理好了再回來救災，不要勉強自己」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言