林鴻森救災受傷辭世 醫喊話「鏟子超人」務必穿戴2裝備

「挖土機超人」林鴻森在花蓮縣光復鄉災區救災時，因腿傷感染引發敗血症，不幸於中秋夜過世，享年48歲。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書向鏟子超人喊話，他表示，長時間過度的鏟土，可能導致橫紋肌溶解症，天氣熱易中暑，防水雨鞋、手套要戴好，傷口易感染類鼻疽和鉤端螺旋桿菌。

「挖土機超人」林鴻森連續救災8天，卻不幸因傷口感染引發敗血症過世，令人難過。陳志金表示，感謝林鴻森的無私付出，各位到光復幫忙的超人，一定要注意自身安全。

其他網友表示，「他有發現傷口，是一直為了災民硬撐，真的是用生命在幫助災民」、「保護好自己，才能幫助別人，量力而為」、「請先保護好自己，才能救更多人」、「真的覺得超人們要好好注意身體」、「任何救災超人，如果受傷了，就請退下去接受治療，處理好了再回來救災，不要勉強自己」。

