守護災民健康 衛福部長：光復鄉全員納公費流感及新冠疫苗接種對象
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地百廢待興，持續復原中。衛福部長石崇良今表示，秋冬期間為流感、新冠等呼吸道傳染病好發季節，已擴大提供花蓮縣光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員為公費流感及新冠疫苗接種對象，疾管署將撥補足額公費疫苗提供花蓮縣衛生局運用。
立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。
石崇良報告時表示，經盤點， 花蓮縣光復鄉衛生所1家、西醫診所3家、牙醫診所2家、藥局3家，以及居家護理所1家等醫事機構房舍與醫療儀器受到災損，初估復原所需預算約新台幣3462萬元。
由於秋冬期間為流感、新冠等呼吸道傳染病好發季節，石崇良說，為守護受災民眾健康，已擴大提供花蓮縣光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員為公費流感及新冠疫苗接種對象，並由疾管署撥補足額公費疫苗提供花蓮縣衛生局運用。
石崇良表示，另已提前提供安置收容所民眾公費流感和新冠疫苗接種，並納入公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象。
短期安置、關懷與支持方案部分，衛福部及財團法人賑災基金會已奉行政院決定發放天然災害慰問金，如因受災死亡，衛福部發放20萬元、賑災基金會80萬元； 如失蹤，衛福部發放20萬元、賑災基金會80萬元；如重傷，衛福部發放5萬元、賑災基金會20萬元。
石崇良指出，為協助受災民眾家園清整與復原，依行政院指示，衛福部研擬「家園支持方案」，妥善運用各界對賑災基金會之善款，針對馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶，提供每戶家園清理支持金新台幣5萬元及房屋修復暨家庭支持救助金新台幣20萬元補助，以「從速、從簡、從寬」原則發放。
