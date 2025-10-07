行政院災後一站式服務 慰助金最快8日啟動撥款

中央社／ 花蓮7日電

行政院災後慰助服務站今天啟動一站式服務，截至下午5時，現場共服務約983人次，行政院跨部會團隊同步入村查對約900人次，慰助金最快明天啟動撥款。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院政務委員陳金德下午在花蓮縣舉行記者會表示，慰助金3方案合計每戶新台幣35萬元，包括家園清理支持方案補助每戶5萬元、家園復原慰助金補助每戶10萬元、房屋修繕暨家庭支持救助金補助每戶20萬元。

他說，慰助金發放採「主動訪查、直接匯入」方式，災民不必往返各單位就能完成領取程序，並直接匯入帳戶，現場不發現金，最快明天啟動撥款；民眾如果需補件或無匯款帳號，也可在服務站協助下完成。

至於部分災民戶籍未設在花蓮光復鄉，陳金德表示，只要村長認定有居住事實，且店面也淹水，都會從寬認定並救助。

他說，補助對象為災害應變中心要求在警戒區撤離的保全戶，以光復7村、1837戶為主；7村以外所有村里，授權由當地村里長針對災況實質認定，只要確認有實際居住事實且住宅遭淹水損害，就列入補助範圍；至於在災區租屋民眾會從寬認定，房東損失也會予以救助。

行政院表示，個人扶助方面，包括重傷補助及失依扶助，由地方政府認定後造冊，函送賑災基金會，再由基金會依名冊辦理經費核撥到縣市政府，並撥款到民眾帳戶。

車輛報廢補助部分，行政院說，目前受理車輛受損報廢汽車85件、機車131件，並於服務站提供監理服務；今天完成廢車回收申請約20件，車體回收諮詢80件。

農民補助方面，行政院表示，今天受理農民災後復耕及復建計80件，包括農田復原、果樹廢園與種植補助、大小型農機補助等；商家與企業相關協助，9、10月災區一般用戶免收水電費，災區商家水電同樣減免，不需特別申請；部分居民承租台灣糖業股份有限公司土地農作，經濟部已受理8件地租減免；商家補助部分，已有14家商家詢問，按相關規定說明。

