衛福部動員109人進駐光復！逐戶確認受災事實並直接撥款 每戶最高35萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社工司人員於花蓮縣同富村家訪慰助金受領人確認。圖／衛福部提供
為協助花蓮災區加速復原，行政院今啟動花蓮光復鄉「一站式服務」，整合多項中央支援措施，成立「行政院災後慰助服務站」。衛福部動員109人進駐花蓮，配合賑災慰助相關經費「主動訪查、直接匯入」政策，衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，由專人逐戶訪查，確認受災事實及資料無誤後，將直接匯款進入災戶帳號。

楊雅嵐說，為協助災民家園復原，已依行政院指示啟動「家園支持方案」，提供「家園清理支持方案」每戶5萬元、「房屋修復暨家庭支持救助金」每戶20萬元、內政部「家園復原慰助金」每戶10萬元，一併撥款，受災戶每戶最高可獲35萬元，協助災民早日重建家園，相關款項會以「從速、從寬、從簡」原則。

楊雅嵐表示，將由「一站式服務中心」派員進行家戶訪視後，確認受災事實與金融帳號資料，經核對後將由衛生福利部統一辦理撥款，直接匯入災戶帳號，確保資源即時到位，民眾若有相關疑問，可撥打「慰助金服務專線（02-7702-8028）」洽詢，或至站點辦理。另外，站點現場亦提供健保卡補發作業等便民措施。

衛福部指出，除進駐「一站式服務中心」外，也派員進駐行政院於光復鄉糖廠之「花蓮馬太鞍溪堰塞湖前進協調所」，辦理醫療服務、衛生防疫、收容安置及民間資源調度等。

衛福部長石崇良指出，衛福部全力動員，兩處每日派駐超過20人，包含社工司、社家署、醫事司、疾管署、健保署及醫福會等單位，並由主任秘書及參事率領督導現場運作，展現對災後復原工作的重視與投入，與災民攜手共同走過復原重建之路。如有相關疑問或需進一步協助，可撥打1957福利諮詢專線洽詢，服務時間為每日上午8時至晚上10時。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 衛福部 受災戶

