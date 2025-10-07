台南特搜隊與搜救犬10日將再赴花蓮第一線 不放棄任何一位失聯者

花蓮縣光復鄉洪災迄今累計18死、6失聯、157傷，因應花蓮重大災情，台南市消防局特種搜救隊響應中央編排，10日將再次前往第一線；市長黃偉哲表示，特搜隊以最堅定的信念、最專業的技術，全力協助花蓮救災行動，無論多困難的環境，都不會放棄任何一名失聯民眾。

台南市特搜隊上月25日趕赴花蓮支援災害應變及搜救任務，共出動特搜編組人員20名、獸醫2名、救災犬1隻，為比利時牧羊犬Dota，以及車輛、船艇及無人機等高機動裝備前往；搜救隊共執行9次任務，成功協助1名受困人員脫困、4名傷患順利就醫，28日晚間返回台南。

由於賴清德總統近日指示災區還有民眾失聯，明白家屬內心的焦急與煎熬，強調「不放棄任何一線希望」，持續加派搜索任務的同仁，為受災民眾帶來希望與力量；台南市特搜隊第二梯次搜救人員、拉不拉多搜救犬以及車輛、裝備已完成整備，將於本月10日接力投入搜救。

特搜隊這次將調派6輛救災車、16名特搜人員（含義消）、1名醫師、3名護理師、1名獸醫師以及1隻搜救犬Nina與無人機，再次前往第一線；市長黃偉哲今天舉行授旗儀式，賦予特搜隊重任，期許出勤人員在安全前提下發揮最大的救災效能。

消防局長李明峯指出，出動隊員皆為受過高強度專業訓練的搜救隊認證人員，裝備包含高解析無人機，並搭配經驗豐富的搜救犬，以提高搜尋效率與準確度，期待完成救援任務，讓民眾安心。

消防局指出，台南市在災害發生後持續響應中央調度，展現高度行動力與責任感，期盼「鏟子超人」們能以確保自身健康安全為前提，再投入災區的復原工作，遵循相關調派；讓每一位超人的熱情，發揮最有效的戰力。

消防局將持續密切掌握災情進展，並視中央災害應變中心需求，隨時整備追加重機具救援人力與資源，與全國的各種超人們並肩作戰，攜手守護民眾生命安全。 第一梯次前往的搜救犬Dota，已完成搜救任務返隊。記者袁志豪／翻攝 台南市特搜隊10日將再次響應中央編排，前往第一線，市長黃偉哲今天舉行授旗儀式。記者袁志豪／翻攝 台南市特搜隊10日將再次響應中央編排，前往第一線，市長黃偉哲今天舉行授旗儀式。記者袁志豪／翻攝 拉不拉多搜救犬Nina將投入第二梯次的搜救任務，市長黃偉哲今天特別為牠加菜大骨頭。記者袁志豪／翻攝

