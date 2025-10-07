光復鄉「人在籍不在」受災戶盼有慰助金 陳金德：從寬認定都可領到
花蓮光復鄉災區慰助金今起開放申請，行政院開設一站式服務站服務鄉親，今天已有983件申請案。針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政委陳金德表示，只要村長認定有受災可從寬認定，會給予救助。
今天光復鄉正常上班上課，但有一名超商店員因店面受損嚴重無法營業，都沒有收入，詢問縣府是否有慰問金，卻因居住地不是在光復鄉無法請領，有很多店員也面臨這樣的狀況，感到無奈，目前希望能在11月復業。
行政院下午舉行災後慰助服務站記者會，針對部分災民戶籍未設在光復鄉的問題，陳金德指出，可能民眾在這邊有店面，當水災來的時候，不管是生財工具或是設備都損失慘重，且自己也在清疏，這部分只要村長認定他有居住的事實，且店面也淹水，都會從寬認定並予以救助。
內政部民政司科長顏信吉說，行政原則上是從寬，既然有在這裡實際居住的事實，會以實際居住事實認定，全授權由村長來做簽認。
顏信吉說，家園清理支持方案是每戶5萬，家園復原慰助金每戶10萬，還有總統加碼的房屋修復暨家庭支持救助金，每戶20萬，今天受理情形非常踴躍，服務站大概有983件申請，加上出訪也有很多件，會積極彙整，盡快把慰助金匯給災民。
另外，針對房東與房客是否都能領慰助金的問題，陳金德指出，房東有房東的損失，房屋將來總是要修繕，但房客他可能租了幾年，屋內很多設備是房客的，房客長期租在這裡，也需要符合相關的救助，房東跟房客都可以領到相同的慰助金。
陳金德說，目前還沒有碰到村長不認定的，若村長不認定，會請鄉公所來認定。因為村長都很熟悉該村，誰住在這裡，誰在這邊開店，哪一條街有淹水，哪一條街沒有淹水，村長都很清楚，只要他認定，政府就從寬來認定。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言