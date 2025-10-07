光復鄉「人在籍不在」受災戶盼有慰助金 陳金德：從寬認定都可領到

花蓮光復鄉災區慰助金今起開放申請，行政院開設一站式服務站服務鄉親，今天已有983件申請案。針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政委陳金德表示，只要村長認定有受災可從寬認定，會給予救助。

今天光復鄉正常上班上課，但有一名超商店員因店面受損嚴重無法營業，都沒有收入，詢問縣府是否有慰問金，卻因居住地不是在光復鄉無法請領，有很多店員也面臨這樣的狀況，感到無奈，目前希望能在11月復業。

行政院下午舉行災後慰助服務站記者會，針對部分災民戶籍未設在光復鄉的問題，陳金德指出，可能民眾在這邊有店面，當水災來的時候，不管是生財工具或是設備都損失慘重，且自己也在清疏，這部分只要村長認定他有居住的事實，且店面也淹水，都會從寬認定並予以救助。

內政部民政司科長顏信吉說，行政原則上是從寬，既然有在這裡實際居住的事實，會以實際居住事實認定，全授權由村長來做簽認。

顏信吉說，家園清理支持方案是每戶5萬，家園復原慰助金每戶10萬，還有總統加碼的房屋修復暨家庭支持救助金，每戶20萬，今天受理情形非常踴躍，服務站大概有983件申請，加上出訪也有很多件，會積極彙整，盡快把慰助金匯給災民。

另外，針對房東與房客是否都能領慰助金的問題，陳金德指出，房東有房東的損失，房屋將來總是要修繕，但房客他可能租了幾年，屋內很多設備是房客的，房客長期租在這裡，也需要符合相關的救助，房東跟房客都可以領到相同的慰助金。

陳金德說，目前還沒有碰到村長不認定的，若村長不認定，會請鄉公所來認定。因為村長都很熟悉該村，誰住在這裡，誰在這邊開店，哪一條街有淹水，哪一條街沒有淹水，村長都很清楚，只要他認定，政府就從寬來認定。

