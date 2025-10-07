快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

聽新聞
0:00 / 0:00

光復鄉「人在籍不在」受災戶盼有慰助金 陳金德：從寬認定都可領到

聯合報／ 記者王思慧洪子凱／花蓮即時報導
針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政委陳金德表示，只要村長認定有受災可從寬認定，會給予救助。記者王思慧／攝影
針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政委陳金德表示，只要村長認定有受災可從寬認定，會給予救助。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉災區慰助金今起開放申請，行政院開設一站式服務站服務鄉親，今天已有983件申請案。針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政委陳金德表示，只要村長認定有受災可從寬認定，會給予救助。

今天光復鄉正常上班上課，但有一名超商店員因店面受損嚴重無法營業，都沒有收入，詢問縣府是否有慰問金，卻因居住地不是在光復鄉無法請領，有很多店員也面臨這樣的狀況，感到無奈，目前希望能在11月復業。

行政院下午舉行災後慰助服務站記者會，針對部分災民戶籍未設在光復鄉的問題，陳金德指出，可能民眾在這邊有店面，當水災來的時候，不管是生財工具或是設備都損失慘重，且自己也在清疏，這部分只要村長認定他有居住的事實，且店面也淹水，都會從寬認定並予以救助。

內政部民政司科長顏信吉說，行政原則上是從寬，既然有在這裡實際居住的事實，會以實際居住事實認定，全授權由村長來做簽認。

顏信吉說，家園清理支持方案是每戶5萬，家園復原慰助金每戶10萬，還有總統加碼的房屋修復暨家庭支持救助金，每戶20萬，今天受理情形非常踴躍，服務站大概有983件申請，加上出訪也有很多件，會積極彙整，盡快把慰助金匯給災民。

另外，針對房東與房客是否都能領慰助金的問題，陳金德指出，房東有房東的損失，房屋將來總是要修繕，但房客他可能租了幾年，屋內很多設備是房客的，房客長期租在這裡，也需要符合相關的救助，房東跟房客都可以領到相同的慰助金。

陳金德說，目前還沒有碰到村長不認定的，若村長不認定，會請鄉公所來認定。因為村長都很熟悉該村，誰住在這裡，誰在這邊開店，哪一條街有淹水，哪一條街沒有淹水，村長都很清楚，只要他認定，政府就從寬來認定。

內政部民政司科長顏信吉表示，今天受理情形非常踴躍，服務站大概有983件申請。記者王思慧／攝影
內政部民政司科長顏信吉表示，今天受理情形非常踴躍，服務站大概有983件申請。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 陳金德

延伸閱讀

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮災民慰助金每戶35萬 陳金德：逾期不會喪失資格

花蓮災民慨嘆家園淹掉 一站式服務領慰助金

領災後慰助金免跑現場！行政院推一站式服務 明起直接匯款入帳

相關新聞

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

「挖土機超人」林鴻森花蓮光復救災殞命，立委傅崐萁今天下午前往靈堂慰問家屬，會後表示花蓮將盡全力協助家屬與其子女完成學業，...

光復鄉「人在籍不在」受災戶盼有慰助金 陳金德：從寬認定都可領到

花蓮光復鄉災區慰助金今起開放申請，行政院開設一站式服務站服務鄉親，今天已有983件申請案。針對「人在籍不在」的受災戶，行...

交通部供花蓮災區受損車輛慰問金 機車1萬元 汽車、重機5萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，行政院為協助花蓮民眾盡速恢復正常生活，即日起至今年12月31日止，因馬...

搜救犬花蓮瓦礫堆中未穿鞋…愛狗人士憂「腳受傷」 領犬員這樣說

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，專家呼籲志工救人之前，必須先保護好自己；許多愛狗人士見到搜救畫面中搜救犬未穿鞋，也頻頻擔心詢問狗...

清淤後光復災民家徒四壁 台中「家具超人」裝滿兩大卡車出發

台中市環保局前往花蓮光復鄉救災，完成6戶清淤，但淤泥是清光了，但也看到災民已家徒四壁，屋裡沒有家具。為此，盧秀燕特別指示...

鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，連假期間許多志工自發前往協助清淤，交通部也與花蓮當地旅宿業合作，協助志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。