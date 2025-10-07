花蓮洪災仍有6失聯 光復鄉富田一街傳出屍臭味搜尋中
花蓮洪災重創光復鄉，中央災害應變中心今天表示，目前總計釀18死、6失聯、157傷。光復鄉富田一街一帶於下午4時許傳出屍臭味，搜救隊人員及搜救犬正積極執行搜索任務。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心於傍晚進行第31次工作會報暨情資研判會議。
農林漁牧組報告表示，馬太鞍溪堰塞湖現況，今天無人機觀測顯示，天然壩體及水流無異狀，考量下游河道土砂淤積嚴重，仍需積極清疏、導流及防堵，因此仍維持紅色警戒；另外，近7日蓄水量維持穩定，變化幅度極小。
搜索救援組提到，下午4時2分在光復鄉富田一街105號有發現屍臭味，目前正由花蓮縣、台中市搜救隊及搜救犬，執行搜尋任務。
最新統計資料截至下午4時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成18人死亡、6人失聯、157人受傷；颱風全國一般災情總計為954件，花蓮縣占902件。
收容安置組說明，截至下午4時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設2處收容處所，安置192人。
馬太鞍溪河道處置現況，水電維生組表示，第二階段加強加固全速進行中，5日已完成加高5公尺高臨時土堤作業；加裝鋼網與混凝土噴覆層作業，累計至6日已完成1344公尺。
交通工程組說，台鐵疏運今天加開17列次，所有對號列車增停光復站（不含鳴日號等觀光列車），以方便旅客及救災人員進出。
副指揮官、經濟部主任秘書莊銘池最後裁示，今天網路社群仍有部分錯假消息狀況，請相關單位隨時掌握、提報，並透過多元媒體管道澄清。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言