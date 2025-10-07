「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

「挖土機超人」林鴻森花蓮光復救災殞命，立委傅崐萁今天下午前往靈堂慰問家屬，會後表示花蓮將盡全力協助家屬與其子女完成學業，同時也強調「最大的資源握在國家手上」，呼籲中央政府應擔起責任，用國家的力量救災，而不是靠國人的愛心。

傅崐萁指出，台灣最美麗的風景就是有這麼多愛心的好朋友一起協助災區重建，讓災民能早日回到寧靜生活。感謝林鴻森先生的付出，除了致上最高敬意，也有哀悼之情，但有一點必須強調，規模大如莫拉克風災的光復潰壩事件死傷慘重，卻不見中央政府指揮及投入救災。

傅崐萁表示，莫拉克風災隔天，總統與行政院長隔天就趕到災區，內政部長與其他部會次長也進駐災區統籌所有救災與災後重建事宜，以最快時間清理災區，當時行政院院長也是災後重建委員會的召集人，而光復潰壩事件至今不見中央任何部會首長或行政院長跟人民道歉。

傅崐萁說，八掌溪事件有游錫堃請辭下台，莫拉克風災有行政院長劉兆玄請辭下台，而光復潰壩時間，行政院到現在無人要負責，更荒唐到靠國人用愛心救災。

「最大的資源握在國家手上。」傅崐萁也說，本來就應該行政院接手，讓整個災區做好管制，讓專業的工兵、國家的力量救災，而不是讓「鏟子超人」協助，導致今天悲痛的事件，「我們要趕快防止這樣的悲劇再發生」。

針對林鴻森不幸殞命，傅崐萁表示花蓮縣政府以由縣長徐榛蔚與副縣長顏新章發放撫慰金，金額比照罹難災民，而林的子女還在唸大學，縣府也會協助他們完成學士、碩士、甚至博士的學業。

