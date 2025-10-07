快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

花蓮風災車輛報廢 交通部提供汽機車慰助金、最高5萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院為協助花蓮民眾盡速恢復正常生活，自即日起至2025年12月31日止，因馬太鞍溪堰塞湖溢流而受損的車輛，只要完成報廢登記，由交通部辦理汽車及大型重型機車每輛慰助5萬元、機車每輛慰助1萬元。

因樺加沙颱風帶來豪雨侵襲，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致車輛受損不堪修護使用需辦理報廢，為慰助災區受災民眾報廢車輛所受之損失，交通部公路局啟動馬太鞍溪堰塞湖溢流致車輛受損報廢慰助方案。

公路局表示，車籍登記所在地於花蓮縣光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7村的自然人車主，只要持有村里長、警察局派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之相關證明文件（如受災證明、受理案件證明單等），並檢附身分證明文件及存摺影本，向花蓮監理站申請受損車輛報廢登記時，即可申請慰助金，花蓮監理站後續會將慰助金以電匯方式撥入以車主為戶名的金融機構帳戶。另如車籍登記所在地非屬上開7村以外之馬太鞍溪堰塞湖溢流受災車主，亦可由當地村里長確認實際災況及檢附受災證明，採個案認定。

另為照顧災區民眾權益，公路局前於2025年9月24日已公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾如持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，補發行照、駕照等免徵所需之規費；另罰單、定期檢驗、汽燃費及職業駕照審驗等均可展延至2026年3月31日前申辦，以降低民眾財損壓力。

堰塞湖 馬太鞍溪 交通部

延伸閱讀

交通部供花蓮災區受損車輛慰問金 機車1萬元 汽車、重機5萬元

花蓮捨命救6歲女童竟是友人的外婆！ 于美人淚揭心碎內幕

嘉義老婦丹娜絲颱風夜跌倒 70天後死亡領不到慰助金

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

相關新聞

交通部供花蓮災區受損車輛慰問金 機車1萬元 汽車、重機5萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，行政院為協助花蓮民眾盡速恢復正常生活，即日起至今年12月31日止，因馬...

搜救犬花蓮瓦礫堆中未穿鞋…愛狗人士憂「腳受傷」 領犬員這樣說

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，專家呼籲志工救人之前，必須先保護好自己；許多愛狗人士見到搜救畫面中搜救犬未穿鞋，也頻頻擔心詢問狗...

清淤後光復災民家徒四壁 台中「家具超人」裝滿兩大卡車出發

台中市環保局前往花蓮光復鄉救災，完成6戶清淤，但淤泥是清光了，但也看到災民已家徒四壁，屋裡沒有家具。為此，盧秀燕特別指示...

鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，連假期間許多志工自發前往協助清淤，交通部也與花蓮當地旅宿業合作，協助志...

善款首破10億元！ 賑災基金會撥款4.7億給衛福部 今天發放房屋修繕金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，光復鄉至今仍在復原當中。賑災基金會9月25日啟動募款專案，截至今天募得款項正式突破10億...

衛福部：醫療志工赴花蓮救災 12日起得先登記報備、全面採統一調派

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，衛福部派員至當地協助醫療，第一階段醫療應變工作已告完成，目前已有2間診所恢復營運，民眾可就近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。