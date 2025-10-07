搜救犬花蓮瓦礫堆中未穿鞋…愛狗人士憂「腳受傷」 領犬員這樣說

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，專家呼籲志工救人之前，必須先保護好自己；許多愛狗人士見到搜救畫面中搜救犬未穿鞋，也頻頻擔心詢問狗狗是否會受傷？台南市特搜隊指出，趾爪可以幫助犬隻抓握地面地形，另還有「觸覺回饋」，腳底傳遞的重要資訊才能讓牠們迅速判斷。

「鏟子超人」馳援花蓮救災，亞洲大學附屬醫院胸腔暨重症醫學中心副院長黃建文呼籲，救人之前，要先保護好自己，才能讓愛心走得更長遠；許多志工因悶熱未戴口罩，長期暴露在塵土與碎屑中，恐引發呼吸道疾病，他提醒，戴口罩是最有效也是最簡單的防護方式。

台南市消防局特種搜救隊上月25日趕赴花蓮支援災害應變及搜救任務，共出動特搜編組人員20名、獸醫2名、救災犬1隻；當天比利時牧羊犬Dota在民宅瓦礫堆中搜救畫面經上傳搜救犬隊「臺南搜救犬。Tainan K9」官方臉書專頁後，迄今已有43萬次觀看，1.4萬人按讚，240則留言。

近來最多人關心詢問的是「毛孩子腳沒套鞋，不危險嗎」、「好怕牠腳受傷」、「請保護腳腳，怕受傷」、「是不是給他穿一下鞋？腳很容易受傷」、「怎不給狗狗穿鞋，救難犬不是標配嗎？我看連緝毒犬也會穿欸」，許多愛狗人士看到Dota沒有穿鞋，頻繁向特搜隊提問。

帶著Dota搜救的劉姓領犬員說明，一般瓦礫搜救犬在工作的時候不穿裝備，是為了狗狗的安全；因搜救犬在瓦礫搜索時，若有穿裝備，最好也要是受到特定拉力就能夠脫落解開，因國外教官曾分享令人傷心實際案例，就是搜救犬因穿戴裝備導致受困罹難。

當時狀況是領犬員沒有把項圈拆掉就讓犬隻進入建築物搜索，該建築物的危險程度已被判定搜救人員不得進入，但犬隻搜索途中項圈被勾到，不斷發出哀鳴；領犬員因不能進入，只能在建築物外聽著哀鳴聲越來越小，直到再也沒聲音。

至於穿鞋的問題，卓姓領犬員指出，搜救犬確實可以穿鞋，但前提是牠平時接受訓練就是有穿鞋的情況；犬隻的腳底有部分散熱功能，趾爪可以幫助抓握地面地形，腳底還有「觸覺回饋」，是蒐集資訊的重要來源，可以幫助迅速做判斷，因此一般會讓犬隻以不穿鞋來做訓練。

卓表示，比利時牧羊犬的身體素質、天生的本能反應極佳，這次Dota參與三天的花蓮搜救任務期間，身體或腳部完全沒有受傷，即是牠們會迅速避開各種危險狀況；加上有二名獸醫師隨行，隨時檢查Dota身體狀況，領犬員本身就是最不希望看到狗狗受傷的人，一定會做好充分訓練與準備。

劉姓領犬員說，一隻紮實訓練的搜救犬，搜索能力及效率能抵上約20個人類，能快速標定出待救者位置或排除沒有待救者的區域，盡早救出生還者；至於究竟要不要穿裝備，每個領犬員還是要依當下情境做出最適合的判斷，如果不穿裝備的風險更高，還是會選擇讓犬隻佩戴適當裝備。 台南市特搜隊搜救犬Dota在花蓮民宅瓦礫堆中的搜救畫面，讓許多愛狗人士頻頻擔心詢問狗狗是否會受傷？記者袁志豪／翻攝 台南市特搜隊搜救犬Dota在花蓮民宅瓦礫堆中的搜救畫面，讓許多愛狗人士頻頻擔心詢問狗狗是否會受傷？記者袁志豪／翻攝

