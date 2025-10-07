清淤後光復災民家徒四壁 台中「家具超人」裝滿兩大卡車出發

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左三）今在卡車出發前特地前往慰勉環保局人員辛勞，形容他們是「家具超人」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左三）今在卡車出發前特地前往慰勉環保局人員辛勞，形容他們是「家具超人」。記者黃寅／攝影

台中市環保局前往花蓮光復鄉救災，完成6戶清淤，但淤泥是清光了，但也看到災民已家徒四壁，屋裡沒有家具。為此，盧秀燕特別指示環保局把市民拋棄的家具整理出34件，裝滿兩大卡車運往花蓮，送給災民使用。市長盧秀燕今在卡車出發前特地前往慰勉環保局人員辛勞，形容他們是「家具超人」，還親自搬家具上車。

盧秀燕連續兩趟搬著椅子上車，記者問她重不重？她說：「還好，在家做家事，還OK」她這次光復鄉的災情非常嚴重，很多民眾的住家都被淹沒，中央和地方政府雖然協助清理家園，清理之後發現一件家具都沒有，因為家具不是被沖走了，就是毀壞了沒有辦法用，重建是條漫長的路。但她想到，台中市府有個「寶之林」是全台第一個環保資源交換中心，有很多回收之後再利用的二手家具，因此指示送給災民再利用。

她說，這是繼台中市政府派出搜救隊超人、工程隊超人、清潔隊超人之後派出的第4個系統，也就是家具超人，把這些仍然很新且還有功用的家具送給災民，協助他們早日重建家園。因為前3個超人隊已對當地熟悉，環保局人員並趁中秋節假期與災民連繫，了解各戶需求些什麼家具。就她看到的列冊家具上，有飯桌、椅、沙發、衣櫃和電視櫃等，寶之林只要有都會儘量提供，也歡迎有需要的人跟市府連絡。

盧秀燕說，這些家具許多都是因為市民搬新家、重新裝潢，感覺丟了可惜，因此請環保局前往回收，環保局人員收回來之後就在寶之林重新整理和清潔，平常再以4到6折出售，受到市民歡迎。因此這次也願意，根據災民的需求提供。如果後面還有需求，台中市政府也願意再討論和提供，總之就是會盡量幫忙。

環保局台中市環保局環境設施大隊長蔡德一說，今天總計送出34件各式家具，價值約7萬5千元，送出前並已先把照片提供災民觀看後決定。運送的兩車5位工作人員也隨即加入救災工作。

台中市長盧秀燕（中）親自搬椅子上卡車。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）親自搬椅子上卡車。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）指示環保局把市民拋棄的家具整理出34件，裝滿兩大卡車運往花蓮，送給災民使用。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）指示環保局把市民拋棄的家具整理出34件，裝滿兩大卡車運往花蓮，送給災民使用。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）親自搬椅子上車。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）親自搬椅子上車。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）今在卡車出發前特地前往慰勉環保局人員辛勞，形容他們是「家具超人」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）今在卡車出發前特地前往慰勉環保局人員辛勞，形容他們是「家具超人」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）親自搬椅子上卡車。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）親自搬椅子上卡車。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）說，寶之林只要有都會儘量提供，也歡迎有需要的人跟市府連絡。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）說，寶之林只要有都會儘量提供，也歡迎有需要的人跟市府連絡。記者黃寅／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

