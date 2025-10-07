鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，連假期間許多志工自發前往協助清淤，交通部也與花蓮當地旅宿業合作，協助志工媒合住宿。業者指出，連假期間全花蓮平均住宿約5至6成，但大部分都是志工，中區、南區旅館承載收容災民任務，部分住宿率甚至達100%。
連假期間花蓮光復湧入許多志工前往協助清淤、復原，面對大量災民及救災志工的住宿需求，觀光署9月28日起與花蓮當地旅宿業者合作，協助志工媒合住宿。根據觀光署統計，截至目前，花蓮光復志工住宿需求人數為1920人，已媒合1144人，媒合率約59.58%。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今表示，上周末（連假期間）扣除災民、重機具志工、救難人員，全花蓮平均住宿約5至6成，而中區、南區旅館承載收容災民任務，大多住宿率達60至80%，部分住宿率甚至達到100%。
張琄菡指出，目前全花蓮有115間旅館公會成員（實際領牌約135至140間），都可以承擔收容災民的任務，但災民大多集中在其中的20間，主要是地理位置離災區較近，多數災民認為家園尚未清掃完畢，不願去更遠的地方安置，因此很多都堅持待在收容所，截至目前為止，災民收容約430人次。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言