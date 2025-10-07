鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
佛祖街為光復鄉淹水重災區，目前多數民宅內仍有大量汙泥，志願者馬不停蹄加速趕工。記者曾原信／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，連假期間許多志工自發前往協助清淤，交通部也與花蓮當地旅宿業合作，協助志工媒合住宿。業者指出，連假期間全花蓮平均住宿約5至6成，但大部分都是志工，中區、南區旅館承載收容災民任務，部分住宿率甚至達100%。

連假期間花蓮光復湧入許多志工前往協助清淤、復原，面對大量災民及救災志工的住宿需求，觀光署9月28日起與花蓮當地旅宿業者合作，協助志工媒合住宿。根據觀光署統計，截至目前，花蓮光復志工住宿需求人數為1920人，已媒合1144人，媒合率約59.58%。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今表示，上周末（連假期間）扣除災民、重機具志工、救難人員，全花蓮平均住宿約5至6成，而中區、南區旅館承載收容災民任務，大多住宿率達60至80%，部分住宿率甚至達到100%。

張琄菡指出，目前全花蓮有115間旅館公會成員（實際領牌約135至140間），都可以承擔收容災民的任務，但災民大多集中在其中的20間，主要是地理位置離災區較近，多數災民認為家園尚未清掃完畢，不願去更遠的地方安置，因此很多都堅持待在收容所，截至目前為止，災民收容約430人次。

光復鄉重災區佛祖街距離完全復原，仍有很長一段路要走。記者曾原信／攝影
