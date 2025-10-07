花蓮救災志工過世 彭啓明：守護環境的心接續下去

桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災受傷不治，環境部長彭啓明今天在臉書代表環境部向其致敬，並寫道：「您守護這片土地的心，我們會接續守護下去。」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災時被刺傷引發敗血症，昨晚中秋夜宣告不治。

總統賴清德今天表示，得知這個消息，內心非常、非常難過，他對挖土機行老闆林鴻森過世表達哀悼，也安慰家屬節哀。

環境部長彭啓明今天在臉書發文悼念林鴻森，他表示，一早得知消息，內心十分沉痛，要代表環境部，向林鴻森致上最深的敬意，也向悲痛的家屬表達誠摯慰問。

彭啓明指出，林鴻森在災後第一時間帶著機具趕赴花蓮，日夜不停投入搶救與清理工作，這8天的奮戰不是為了名或利，而是出於對這片土地深厚的情感。那份「同島一命」的精神與不顧一切的付出，讓花蓮能夠儘早重建，也展現台灣最動人的力量。

彭啓明提到，自己也曾親自前往花蓮，看到火車上、街道上擠滿無數「超人」般的人們，無私無畏地奉獻，只為守護這片土地，那一幕幕都是台灣最真誠的溫度。

彭啓明也提醒所有在第一線投入救災、協助環境復原的民眾，務必以安全為優先，每個人都能平安歸來，讓家人安心。

