快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

花蓮救災志工過世 彭啓明：守護環境的心接續下去

中央社／ 台北7日電

桃園挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災受傷不治，環境部長彭啓明今天在臉書代表環境部向其致敬，並寫道：「您守護這片土地的心，我們會接續守護下去。」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災時被刺傷引發敗血症，昨晚中秋夜宣告不治。

總統賴清德今天表示，得知這個消息，內心非常、非常難過，他對挖土機行老闆林鴻森過世表達哀悼，也安慰家屬節哀。

環境部長彭啓明今天在臉書發文悼念林鴻森，他表示，一早得知消息，內心十分沉痛，要代表環境部，向林鴻森致上最深的敬意，也向悲痛的家屬表達誠摯慰問。

彭啓明指出，林鴻森在災後第一時間帶著機具趕赴花蓮，日夜不停投入搶救與清理工作，這8天的奮戰不是為了名或利，而是出於對這片土地深厚的情感。那份「同島一命」的精神與不顧一切的付出，讓花蓮能夠儘早重建，也展現台灣最動人的力量。

彭啓明提到，自己也曾親自前往花蓮，看到火車上、街道上擠滿無數「超人」般的人們，無私無畏地奉獻，只為守護這片土地，那一幕幕都是台灣最真誠的溫度。

彭啓明也提醒所有在第一線投入救災、協助環境復原的民眾，務必以安全為優先，每個人都能平安歸來，讓家人安心。

堰塞湖 馬太鞍溪 彭啓明

延伸閱讀

回響／亂丟菸蒂案件年增4000件 彭啓明：研擬三大作戰計畫

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

彭啓明：南部有望設光電回收廠 擴大處理量能

相關新聞

善款首破10億元！ 賑災基金會撥款4.7億給衛福部 今天發放房屋修繕金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，光復鄉至今仍在復原當中。賑災基金會9月25日啟動募款專案，截至今天募得款項正式突破10億...

衛福部：醫療志工赴花蓮救災 12日起得先登記報備、全面採統一調派

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，衛福部派員至當地協助醫療，第一階段醫療應變工作已告完成，目前已有2間診所恢復營運，民眾可就近...

花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

連日來各縣市政府及10幾萬名志工投入花蓮救災及清淤，至今清了7、8萬公噸淤泥，目前還有600多萬噸驚人的淤土量覆蓋農田，...

鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，連假期間許多志工自發前往協助清淤，交通部也與花蓮當地旅宿業合作，協助志...

中原大學師生化身超人 中秋號召120人次前進光復災區救援

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪災，重創當地村落，外界紛紛湧入災區協助救災，中原大學發起「馬太鞍重建家園志工服務」，並與馬太鞍長老教...

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流釀災，災區至今仍在復原，許多志工投身救援，不料桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中，腳受傷感染引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。