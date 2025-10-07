善款首破10億元！ 賑災基金會撥款4.7億給衛福部 今天發放房屋修繕金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，光復鄉至今仍在復原當中。賑災基金會9月25日啟動募款專案，截至今天募得款項正式突破10億，累計比數逾28.5萬筆，分法定賑助、災民生活支持、專案賑助3大類別協助當地居民，已累計撥款4億7365萬元至衛福部帳戶，將配合行政院今天開始成立的「災後慰助服務站」，受理民眾申請、迅速撥款。

由於賑助程序需落實辨識身份、統計名單等必要程序，以免錯漏或重複等情事，賑災基金會會陸續核撥死亡慰助、家園清理賑助金至衛福部專戶，今天預定核撥「房屋修復暨家庭支助救助金」，後續如失蹤、重傷、安遷、租屋等都須經認定程序及統計需求等作業。度過燃眉之急後，則會再針對災區「生活」、「心理」、「社區」等三大支持提出專案賑助，依序盤點、釐清需求後提出方案。

賑災基金會指出，為迅速辦理慰助金發放事宜，行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，由內政部、交通部、經濟部、農業部、衛福部、環境部、金融監督管理委員會、原住民族委員會與賑災基金會等單位派員進駐，整合多項措施，以迅速、確實提供災民服務，基金會在平台營運期間皆派員進駐，提供受災民眾諮詢賑助相關事宜。

為化解外界疑慮，賑災基金會說明，基金會運用社會資源，結合民間力量，協助因災害受災地區賑災及重建為，「法定賑助」項目是指基金會自行訂定之「重大天然災害災民賑助核給要點」等相關規定，非政府頒訂法令，與公帑無涉；賑災基金會配合災民的需求給予社會善款的支持，並以社會責信公開透明的態度，妥適執行每個賑助任務。

民眾可持續捐款至10月24日止，募款資訊：

一、匯款 戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行 長春分行（005） 銀行帳號：102-005-201-966 民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。 二、外匯 SWIFT CODE：LBOTTWTP102 NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief ACCOUNT NO：102-005-201-966 BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan（R.O.C） 三、四大超商 自9月25日（四）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。 四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。 四、LINE Pay（114年9月25日下午1時起） 自9月25日（四）下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

本次募款專案設定目標為5億元，由於民眾熱情踴躍、愛心無限，因此已提前達標，但考慮災情嚴重，家園重建面向多元，因此本會將依照原規劃期程，持續辦理募款至10月24日止，所得款項專款專用。

因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話（02）77028028，於9月26日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。

※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供：

請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

