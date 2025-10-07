衛福部：醫療志工赴花蓮救災 12日起得先登記報備、全面採統一調派

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，衛福部派員至當地協助醫療，第一階段醫療應變工作已告完成，目前已有2間診所恢復營運，民眾可就近就醫，但不少醫護人員自發性前往當地，卻被告誡於現場不能執行醫療行為，如給藥等，為讓醫療志工能實際發揮功能，衛福部今宣布，10月12日起，醫療志工需先在線上完成登記，再依需求派遣。

花蓮光復鄉災後，台灣人的熱心湧進當地，不只有「鏟子超人」，也有不少醫護趁著休假，身掛著「受傷請找我」的告示牌，提供簡易的包紮服務。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，據了解，目前約有數百位具醫療或救護背景的志工到現場協助救災，但到場後並未向當地報備支援，也讓現場難以掌握實際參與救災的醫護人數及專業分布，導致調度出現難度。因此，決議從12日起，具有醫療或救災能力的志工，先完成線上登記後，讓衛福部了解志工人數以及專業資格等，於當地依需求進行媒合派遣。

至於從今起到10月11日前，醫療志工或自願醫療隊抵達花蓮後，先至光復車站前設置的「中央災害應變中心前進協調所」報到，再由前進協調所統一指派至服務地點。

而從10月12日，所有有意支援醫事人員，先向衛福部登記，經確認需求後，再至「衛生福利部醫事人員報備支援系統」（https://euservice.mohw.gov.tw/Home/Index）填寫相關資料，避免現場過度集中或重複支援，並確保志工安全。

劉玉菁說，目前當地原有醫療院所如光復衛生所也陸續恢復運作，目前已有2間診所恢復營運，民眾可就近就醫。現階段主要醫療需求多集中於支援志工，包括中暑、輕微外傷等狀況。將持續觀察制度運作情形，視執行情況再滾動檢討流程是否需簡化或調整。

