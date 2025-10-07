快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

聯合報／ 記者 王思慧戴永華／連線即時報導
重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，農田600萬噸的淤土難處理。記者曾原信／攝影
重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，農田600萬噸的淤土難處理。記者曾原信／攝影

連日來各縣市政府及10幾萬名志工投入花蓮救災及清淤，至今清了7、8萬公噸淤泥，目前還有600多萬噸驚人的淤土量覆蓋農田，災區總協調官季連成表示，清除600萬噸是個龐大的工程，目前使用防水膠布及砂包穩固邊坡，避免土泥流下來。

花蓮縣長徐榛蔚日前當著賴清德總統的面，疾呼光復鄉佛祖街以東600萬立方公尺，五、六公遙高的土泥山「一定要清」！徐榛蔚說，600萬立方公尺的土泥山，涵蓋整個光復鄉400多公頃農田及民宅都在裡面，必須要清除，「否則下了雨，土泥山就像圍牆一樣，崩塌下來」。賴清德告訴縣長「這個會去清」。

季連成今天在災變中心記者會表示，大家關心農田被泥流淹沒部分，目前有600萬公噸農田淤土要清除，這是龐大的工程，但它不在這次的救援及復原工作裡，復原是以應急、救急及恢復民眾的生活為主，有關農田這部分，請農業部「專案處理」。

他說，目前會做到安全地步，針對邊坡全部會做鞏固，使用防水膠布蓋住邊坡、邊上用砂包去堵，讓它穩固邊坡，避免在下雨時泥砂流下來，但它不像堤防那麼強，等到農業部整體規劃後，再開始做農田淤土處理。

農地田園被大量淤土覆蓋，數量多達600萬公噸很難清除，最近路旁仍可看到清出的土堆待後續處理。記者曾原信／攝影
農地田園被大量淤土覆蓋，數量多達600萬公噸很難清除，最近路旁仍可看到清出的土堆待後續處理。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮光復7所國中小復課 學生兩手空空到校好無奈

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

相關新聞

善款首破10億元！ 賑災基金會撥款4.7億給衛福部 今天發放房屋修繕金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，光復鄉至今仍在復原當中。賑災基金會9月25日啟動募款專案，截至今天募得款項正式突破10億...

衛福部：醫療志工赴花蓮救災 12日起得先登記報備、全面採統一調派

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，衛福部派員至當地協助醫療，第一階段醫療應變工作已告完成，目前已有2間診所恢復營運，民眾可就近...

花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

連日來各縣市政府及10幾萬名志工投入花蓮救災及清淤，至今清了7、8萬公噸淤泥，目前還有600多萬噸驚人的淤土量覆蓋農田，...

中原大學師生化身超人 中秋號召120人次前進光復災區救援

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪災，重創當地村落，外界紛紛湧入災區協助救災，中原大學發起「馬太鞍重建家園志工服務」，並與馬太鞍長老教...

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流釀災，災區至今仍在復原，許多志工投身救援，不料桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中，腳受傷感染引...

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。