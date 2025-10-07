花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

連日來各縣市政府及10幾萬名志工投入花蓮救災及清淤，至今清了7、8萬公噸淤泥，目前還有600多萬噸驚人的淤土量覆蓋農田，災區總協調官季連成表示，清除600萬噸是個龐大的工程，目前使用防水膠布及砂包穩固邊坡，避免土泥流下來。

花蓮縣長徐榛蔚日前當著賴清德總統的面，疾呼光復鄉佛祖街以東600萬立方公尺，五、六公遙高的土泥山「一定要清」！徐榛蔚說，600萬立方公尺的土泥山，涵蓋整個光復鄉400多公頃農田及民宅都在裡面，必須要清除，「否則下了雨，土泥山就像圍牆一樣，崩塌下來」。賴清德告訴縣長「這個會去清」。

季連成今天在災變中心記者會表示，大家關心農田被泥流淹沒部分，目前有600萬公噸農田淤土要清除，這是龐大的工程，但它不在這次的救援及復原工作裡，復原是以應急、救急及恢復民眾的生活為主，有關農田這部分，請農業部「專案處理」。

他說，目前會做到安全地步，針對邊坡全部會做鞏固，使用防水膠布蓋住邊坡、邊上用砂包去堵，讓它穩固邊坡，避免在下雨時泥砂流下來，但它不像堤防那麼強，等到農業部整體規劃後，再開始做農田淤土處理。 農地田園被大量淤土覆蓋，數量多達600萬公噸很難清除，最近路旁仍可看到清出的土堆待後續處理。記者曾原信／攝影

