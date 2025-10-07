聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固
連日來各縣市政府及10幾萬名志工投入花蓮救災及清淤，至今清了7、8萬公噸淤泥，目前還有600多萬噸驚人的淤土量覆蓋農田，災區總協調官季連成表示，清除600萬噸是個龐大的工程，目前使用防水膠布及砂包穩固邊坡，避免土泥流下來。
花蓮縣長徐榛蔚日前當著賴清德總統的面，疾呼光復鄉佛祖街以東600萬立方公尺，五、六公遙高的土泥山「一定要清」！徐榛蔚說，600萬立方公尺的土泥山，涵蓋整個光復鄉400多公頃農田及民宅都在裡面，必須要清除，「否則下了雨，土泥山就像圍牆一樣，崩塌下來」。賴清德告訴縣長「這個會去清」。
季連成今天在災變中心記者會表示，大家關心農田被泥流淹沒部分，目前有600萬公噸農田淤土要清除，這是龐大的工程，但它不在這次的救援及復原工作裡，復原是以應急、救急及恢復民眾的生活為主，有關農田這部分，請農業部「專案處理」。
他說，目前會做到安全地步，針對邊坡全部會做鞏固，使用防水膠布蓋住邊坡、邊上用砂包去堵，讓它穩固邊坡，避免在下雨時泥砂流下來，但它不像堤防那麼強，等到農業部整體規劃後，再開始做農田淤土處理。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言