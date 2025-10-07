聽新聞
挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理
花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流釀災，災區至今仍在復原，許多志工投身救援，不料桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中，腳受傷感染引發敗血症，不幸於中秋夜過世。內政部前部長李鴻源曾呼籲，志工別去災區恐患病，但中央不領情。如今有志工救災去世，李今表示感到很遺憾，但當時就認為這是一定會發生的事。
桃園挖土機行老闆在災後隔日與姪子一同赴花蓮救災，期間左腳被刺傷後腫脹，但為救災仍咬牙協助清淤，到第8天身體難以負荷就醫，經治療感染部位仍紅腫，決定轉林口長庚治療，病況卻急轉直下，後續因敗血症造成多重器官衰竭不治。
李鴻源今說，志工的愛心沒話說，但其實志工不具備對災區常識，比如很簡單的傷口處理，若沒有好好處理，就會導致這件遺憾的事情發生。所以他才建議非專業的人不要進到災區，事實上軍方在第一時間就介入，讓工兵營進去，因為軍方有一定的作戰邏輯，比較可以去處理這件事。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
