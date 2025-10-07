快訊

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調官季連成（中）表示，已要求警方啟用機動測速取締。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調官季連成表示，已要求警方啟用機動測速取締，強調「就算是志工也一樣罰」，確保救災及通行安全。

季連成強調，不論是民眾、志工或救災車輛，都必須遵守速限規定，不能因為是志工就可以開快車，災區道路狹窄、人車混雜，更應維護安全。他指出，縣道193線將由交通警察進行機動測速，只要超速就會即刻取締，並可現場開單攔查，確保交通秩序。

花蓮縣警察局則說明，因應光復及鳳林地區部分學校陸續復課，交通管制時段同步調整；原本縣道193線管制時段為上午7時至晚間8時，為便利通勤與通學，今天起縮短為上午7時至下午4時。

警方表示，目前市區交通仍以佛祖街為重點管制區域，提醒鄉親及所有用路人配合交管人員指揮，維護災區救援及通行安全，避免因超速造成意外。

另外，馬太鞍溪橋搶修推進中，10月15日完成涵管便道，明年1月底前完成鋼便橋，明年底完成北上永久橋梁，2027年全線完成。

圖／花蓮縣警局提供
馬太鞍溪橋搶修推進中，10月15日完成涵管便道，明年1月底前完成鋼便橋，明年底完成北上永久橋梁，2027年全線完成。圖／中央災變中心前進指揮所提供
馬太鞍溪橋搶修推進中，10月15日完成涵管便道，明年1月底前完成鋼便橋，明年底完成北上永久橋梁，2027年全線完成。圖／中央災變中心前進指揮所提供

