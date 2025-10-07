聽新聞
0:00 / 0:00
志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰
花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調官季連成表示，已要求警方啟用機動測速取締，強調「就算是志工也一樣罰」，確保救災及通行安全。
季連成強調，不論是民眾、志工或救災車輛，都必須遵守速限規定，不能因為是志工就可以開快車，災區道路狹窄、人車混雜，更應維護安全。他指出，縣道193線將由交通警察進行機動測速，只要超速就會即刻取締，並可現場開單攔查，確保交通秩序。
花蓮縣警察局則說明，因應光復及鳳林地區部分學校陸續復課，交通管制時段同步調整；原本縣道193線管制時段為上午7時至晚間8時，為便利通勤與通學，今天起縮短為上午7時至下午4時。
警方表示，目前市區交通仍以佛祖街為重點管制區域，提醒鄉親及所有用路人配合交管人員指揮，維護災區救援及通行安全，避免因超速造成意外。
另外，馬太鞍溪橋搶修推進中，10月15日完成涵管便道，明年1月底前完成鋼便橋，明年底完成北上永久橋梁，2027年全線完成。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言