快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

聽新聞
0:00 / 0:00

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮受災區慰助金今起開放核對名冊與匯款，一站式服務站設在光復市區，一早就有約百受災戶前往申請。記者王思慧／攝影
花蓮受災區慰助金今起開放核對名冊與匯款，一站式服務站設在光復市區，一早就有約百受災戶前往申請。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其中光復鄉7個村共1837戶列為受災區，將依台大防災團隊畫定範圍發放，其他村里則由村里長實地認定受災情形後納入補助。

指揮官季連成表示，這7個村是「實質受災區」，包括大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村為主要補助對象，至於範圍外的其他村里，若確有淹水與損壞情形，則可由村里長實質認證、簽名確認，經地方政府造冊後，同樣納入補助範圍。他強調，中央不可能逐戶查訪，因此由地方村里長分層負責認定。

針對外界關心村長認定是否造成壓力，季連成回應，村長要有擔當，這是政府官員應負的責任，是否受災、淹水，村長肉眼即可判斷，中央依地方認證結果發放補助，程序清楚、責任分明，不會讓災民權益受損。今天中央一站式服務站已開設，他呼籲受災戶可前往申請。

花蓮縣府表示，慰助金將依台大防災團隊畫設範圍發放，若有民眾居住於邊緣區域受災，但不在畫定範圍內，縣府會依捐款狀況與實際需求評估後妥善處理。

由於這次洪災災情嚴重，前兩周行政院大力推動救災，現階段隨著受災戶急需慰助金補貼，行政院決議堰塞湖附近的三鄉鎮為災區，讓核發程序更順利。

行政院政委陳金德表示，凡具居住與受災事實者皆可領取，不受申請期限限制，保障災民權益。服務站核對名冊，確認銀行或郵局帳號後將陸續匯款，確保符合資格的災民都能領到慰助金。

行政院核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，圖／中央災害前進協調所提供
行政院核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，圖／中央災害前進協調所提供
中央災害前進協調所指揮官季連成（中）表示，行政院核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區。記者王思慧／攝影
中央災害前進協調所指揮官季連成（中）表示，行政院核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮洪患志工受傷感染病逝 中央前進協調所哀悼

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

相關新聞

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，對於花蓮洪災，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這...

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其...

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立...

影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。